«محايل عسير» تعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات بنظام «نور»

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اعتمد منصور بن عبد الله آل شريم ، حركة النقل الداخلي للمعلمات والمعلمين ، في مديرية محايل عسير في المملكة العربية السعودية ، للعام الدراسي الحالي 1439 – 2018 .

وأوضح آل شريم ، أنه يمكن للمعلم أو المعلمة ، الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي ، من خلال نظام « نور » ، لافتا إلى فتح باب التظلم ، عن طريق نظام « نور » كذلك ، وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء ، الموافق 26/10/1439 ، ‏وحتى يوم الخميس ، الموافق 6/11/1439 .

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يذكر أن « تعليم محايل عسير » ، تسلم 4 مشروعات تعليمية جديدة ، بتكلفة تجاوزت 35 مليون ريال سعودي ، حيث تسلمت إدارة التعليم في « محايل عسير » ، ممثلة في إدارة شؤون المباني ، 4 مشروعات تعليمية ، بتكلفة تجاوزت 25 مليون ريال سعودي .

وأضاف مدير « تعليم محايل عسير » ، منصور بن عبدالله آل شريم ، أن المباني التعليمية المدرسية المستلمة ، سوف تقوم على خدمة 1909 طلاب وطالبات ، في جميع المراحل التعليمية المختلفة ، من خلال 72 فصلا دراسيا ، حيث تم تجهيز الفصول الدراسية ، بالمستلزمات والوسائل التعليمية الحديثة ، كما أطلق آل شريم ، أسماء المدارس المستلمة ، وهي كالتالي :

– مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ، « الوفاء للبنين » في المليحة ، وهي تابعة لمكتب التعليم في محافظة البرك .

– مدرسة ابتدائية ومتوسطة الجزيرة ، وثانوية عبدالملك بن مروان للبنين ، في القريحاء ، التابعة لمكتب التعليم ، في محافظة بارق .

– مدرسة ابتدائية حذيفة بن اليمان ، ومتوسطة الأجيال. وثانوية الإمام البخاري للبنين ، في مركز ثربان الطلاليع ، التابع لمكتب التعليم في محافظة المجاردة .

– مدرسة ابتدائية الفسح للبنات ، في مركز إخلال ، التابع لمكتب التعليم في قنا ، وجميعها تتبع إدارة تعليم محايل عسير .

وقدم منصور آل شريم ، الشكر والتقدير ، لخادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، اللذان سخرا الإمكانات المادية والبشرية كافة ، لخدمة التعليم في هذه المملكة العربية السعودية .

وكذلك ، ثمّن آل شريم ، دعم أمير عسير ، ونائبه .وجهود وزير التعليم السعودي ، ونائبه ، ووكالة الوزارة للمباني، على كل ما يقدمونه من دعم ورعاية واهتمام ، بمسيرة التعليم وتحسين البيئة المدرسية ، لطلاب وطالبات السعودية .