إجراءات جديدة خلال موسم الحج اعتبارا من موسم 2030 .. تعرف عليها

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كشفت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات الجديدة خلال مناسك الحج اعتبارا من 2030 والتي تهدف الى تقديم المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

وأعلنت السفارة في بيانها عن أن الرحلة ستبدأ من خلال تطبيق إلكتروني يقوم من خلاله الراغبين في تأدية مناسك الحج ، ثم يُرسل بعدها لمن قبل طلبه، صندوق به سوار وبطاقة ذكية وسماعة للأذن.

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وهذا السوار ستكون وظيفته إرشاد الحاج عن عدد الأشواط التي طافها، ويقوم بتنبيه الحاج في المسعى وفي باقي المشاعر المقدسة عن ما يجب أن يقوم به، أما البطاقة الذكية فهي بطاقة هوية تتضمن بيانات الحاج، ويتم استخدامها في ركوب قطار المشاعر السريع والذي يصل به إلى مكة في زمن قياسي.

وهي نفسها أيضًا يستخدمها في الدخول إلى مكان إقامته، حتى يتمكن من إيجاد أمتعته بانتظاره بسهولة، أما السماعات فهي تعطيه المعلومات أثناء تأديته لمناسك الحج، و تردد على مسامعه الأدعية التي يجب أن يقولها خلال الطواف.

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