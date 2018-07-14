تعرف على برامج الحج الداخلي وطريقة سداد الرسوم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب المسار الإلكتروني للوزارة بداية من اليوم السبت، لتسجيل الراغبين من داخل المملكة العربية السعودية، في أداء مناسك الحج للعام الهجري 1439، وعلى الراغبين من حجاج الداخل إتمام إجراءات الحجز بالشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة، على أن يبدا ذلك من صباح اليوم السبت الموافق غرة ذو القعدة وحتى السابع من شهر ذو الحجة.

وشددت الوزارة عبر موقعها الرسمي، على ضرورة الحجز عن طريق المسار الإلكتروني ودفع الرسوم المقررة فقط حال ثبوت صحة كافة البيانات المدخلة الخاصة بالحاج المتقدم ، مشيرة إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية خارج نظام سداد الإلكتروني.

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وأوضحت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة، أنه بإمكان المواطن أوالمقيم الذي سبق له الحج خلال السنوات الخمس الماضية، أداء فريضة الحج عن “متوفى” بشرط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى، أى (الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوج، الإبن، والإبنه)، هذا عن طريق تصريح يصدر له من الأحوال المدنية للمواطنين السعوديين، ومن إدارة الجوازات للمقيمين.

كذلك يمكن للمواطن والمقيم الذي أدى مناسك الحج خلال السنوات الخمس الماضية، الحج هذا العام كمحرم مع قريباته من الدرجة الأولى ( الزوجة، الأم، الإبنة).

وفي نفس السياق، صرح محمد سعد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، إنه يتوقع تجاوز عدد حجاج الداخل الذين سوف يسجلون عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، عدد المليون زائر.

وأكد عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أن المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج هو الوحيد المنوط لحجز موسم الحج للعام الهجري الجاري 1439، موضحًا أن الوزارة قامت بتطوير السيرفر الخاص بالتسجيل في حج الداخل عبر المسار الإلكتروني حتى يستطيع أن تحمل الضغط المصاحب لأول أيام التسجيل.

كما أشار القرشي، إلى أن الوزارة كلفت فريق كبير للدعم الفني لمتابعة أى مشكلة يمكن أن تحدث أثناء أيام التسجيل نظرًا للأقبال الكثيف المتوقع على التسجيل في الحج المخفض والميسر.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أن وزارة الحج والعمرة وفرت ثلاثة برامج للحجاج يمكنهم التسجيل فيها وهي:

أولاً البرنامج الميسر: وتصل تكلفته إلى 3465 ريالاً (925 دولار)

ثانيًا برنامج منخفض التكلفة: وتكلفته تتراوح ما بين 3447 إلى 4797 ريالاً وينقسم إلى عدة شرائح.

ثالثًا البرنامج العام: وهو الأعلى تكلفة حيث تتراوح ما بين 6508 إلى 11905 ريالًا، وهو متعدد الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وخيارات ذات قيمة مضافة تشمل السكن في أبراج منَى وكذلك النقل الجوي والسكن في مكة المكرمة، وبعض الخدمات الإضافية الأخرى التى تقدم للحاج وتلبي احتياجاته أثناء أداءه لمناسك الفريضة العظيمة.