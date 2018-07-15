بعد مظاهرات حاشدة.. رئيس الوزراء العراقي يصدر سبعة قرارات جديدة

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أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء السبت، عن 7 قرارات فى استجابة منه لمطالب المتظاهرين في البلاد، والتى تضمن حلّ مجلس إدارة مطار النجف.

وصرح مصدر مطلع لشبكة “السومرية نيوز” العراقية إنه “على ضوء توصل له رئيس الوزراء حيدر العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومراقبة اللجان الوزارية، قام بإصدار سبعة قرارات”.

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وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه “تقرر تخصيص 3.5 ترليون دينار فوراً لمدينة البصرة”، مضيفا أنه “تقرر أيضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية مياه الشرب وإيجاد حلول للاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين”.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد فرضت حظرا امنيا على التجوال بمدينة النجف السبت، وقالت قناة (السومرية نيوز) العراقية نقلا عن مصدر أمني -دون أن تذكر اسمه- أن قرار فرض الحظر جاء بعد تجدد التظاهرات في المحافظة، جاء ذلك فيما قالت مصادر عراقية إن عدد من المتظاهرين قاموا بإقتحام مبنى محافظة كربلاء.

وتشهد بعض المدن العراقية، منها كربلاء والناصرية والنجف وميسان وبابل والبصرة ، تظاهرات حاشدة احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها .