تحويل الزيارة لإقامة لمدة 3 سنوات بالمملكة .. الخطوات والأوراق المطلوبة

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تحويل الزيارة إلى إقامة لمدة 3 سنوات بالمملكة، حيث انتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض من المعلومات المؤكدة والتي تفيد عن منح المقيمين والوافدين المصريين إلى المملكة العربية السعودية إلى إمكانية تحويل الزيارة العائلية للزوجة لإقامة تدوم لمدة 3 سنوات.

ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الأوراق والخطوات اللازمة التي يمكن من خلالها تحويل الزيارة لإقامة لمدة 3 سنوات بالمملكة.

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تحويل الزيارة لإقامة لمدة 3 سنوات بالمملكة

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة لإقامة لمدة 3 سنوات بالمملكة:

خاطب صادر من الشركة التي يعمل بها الزوج وموجه إلى وزير الداخلية مصدق عليه من قبل الغرفة التجارية. خطاب شخصي موجه إلى وزير الداخلية. صورة إقامة الزوج. صورة جواز الأشخاص المطلوب إقامتهم مع صورة صفحة التأشيرة. صورة من المؤهل الجامعي “إن وجد”. صورة من “السجل التجاري للشركة”.

على أن يتم تحضير جميع الأوراق المطلوبة بمعرفة الزوج، ويتم تقديمها إلى وزارة الداخلية مرفق معها خطاب من الشركة الموضح به “بيان مرتب الزوج”.

نص الخطاب الموجه لوزير الداخلية من أجل تحويل الزيارة إلى إقامة

“سعادة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. من مقدمة …. مصري الجنسية أحمل الإقامة رقم … أعمل في شركة .. بوظيفة .. وأتقاضى راتباً قدره .. ريال، ولدى مؤهل جامعي .. قمت باستخراج تأشيرة زياره رقم .. لزوجتي.. ودخلت بلادكم المباركة بتاريخ .. هـ، الموافق لـ .. م، وهي تحمل رقم الحدود..، أرجو من سموكم الكريم الموافقة على تحويل زيارة زوجتي إلى إقامة، لتقيم بجانبي في بلادكم المباركة، ولسموكم جزيل الشكر والتقدير”.

مصاريف تحويل الزيارة إلى إقامة 3 سنوات

حيث يتم دفع مبلغ مائة ريال مصاريف طوابع، بالإضافة إلى ألفين ريال مصاريف الاستقدام، ويتم تسليم الإقامة بعد أسبوع كامل، وذلك بعد عمل “شهادات طبية” من أجل استقدام الزوجة يتم عملها داخل المستوصف وقيمتها مائة وثمانين ريال، ويتم تسليم الشهادة الطبية خلال أربعة وعشرين ساعة، ويتم إنهاء جميع الأوراق من داخل المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى نزول الزوجة إلى الدولة المصرية.

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