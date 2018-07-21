استعلام وظائف المديرية العامة للدفاع المدني .. رابط الاستعلام وشروط التقديم للوظائف

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استعلام وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عن إتاحة وظائف شاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني لخريجي الدبلومات التقنية والجامعات وبرمجيات الحاسب الآلي إلى جانب أنظمة الشبكات وكذلك صيانة الحاسب الآلي.

استعلام وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

وقد طرحت المديرية العامة للدفاع المدني الوظائف التالية:

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رتبة جندي وذلك لخريجي التعليم المتوسط، والدبلومات الجامعية، وخريجي معهد الإدارة العامة، وكلية التقنية وما يعادلها من الشهادات الدراسية.

رتبة جندي وذلك لخريجي التعليم الثانوي بأقسامه المختلفة، ونظام الثانوية التجارية، والصناعية وكذل التعليم التقني.

وسوف يتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف المديرية العامة للدفاع المدني من الفترة “13/6/1439 هـ وإلى 17/6/1438 هـ” عن طريقة زيارة الموقع الذي تمتلكه وزارة الداخلية السعودية.

شروط القبول في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

يجب أن يكوم المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتميز بحسن السير والسلوك.

غير محكوم عليه بأي جريمة من قبل.

أن تكون بطاقة المتقدم الشخصية سارية.

أن يكون طول المتقدم لا يقل عن مائة وثمانية وستين، وأن يتناسب طوله مع وزنه.

لا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن ثلاثين عاماً.

ألا يسبق للمتقدم العمل في وظيفة تابعة إلى نظام الخدمات العسكرية أو قد انتهت خدماته بأحد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية.

إجادة السباحة لكل المتقدمين إلى الوظائف المعلن عنها.

وقد نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بأن فور التعيين للمتقدم مباشرة، كما أنه لا يحق للمتقدم طلب نقله مهما كانت المبررات، وقد اشترت مديرية الدفاع المدني على صحة وسلامة البيانات المطلوبة مع تطابقها مع بيانات المتقدم حتى يسهل عليه عملية القبول.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني 1439 هـ

وقد تم الإعلان من قبل المديرية العامة للدفاع المدني عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة التابعة إلى الإدارة العامة للمساحة العسكرية والتي تمثلت في ثلاثة وظائف تابعة إلى شغل الكوادر العسكرية وهي:

إداري نظم شرط الخبرة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.

مهندس نظم ويشترط أيضا خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

رئيس مبرمجين بشرط الخبرة أيضا لا تقل عن 10 سنوات.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني السعودي انه على الراغبين في شغل تلك الوظائف إرسال السيرة الذاتية والشهادات وكذلك المؤهلات التي حصل عليها المتقدم.

كما أعلنت أيضا المديرية العامة للدفاع المدني عن وجود وظائف شاغرة لدى القوات البرية في وزارة الدفاع السعودي، والتي تتضمن على لائحة بأسماء المستخدمين وأجورهم في المناطق التالية “الدمام، خميس مشيط، الرياض، تبوك، والطائف، والمدينة المنورة، وحفر الباطن”.

وأضافت على الراغبين في التقدم للوظائف السابقة التوجه إلى “بوابة القبول الإلكتروني للقوات البرية” من أجل الاطلاع على الشروط، وكذلك استقبال طلبات الالتحاق بداية “من يوم 10/11/1439 هـ، إلى 17/11/1439 هـ”.

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