6 قرارات أصدرتها «الصحة العالمية» مؤخرا.. أبرزها «الاستعانة بتجربة مصرية»

Advertisements

أقرت منظمة الصحة العالمية ، ومقرها جنيف في سويسرا ، العديد من القرارات في الشهور الأخيرة ، يرصدها موقع « مصر 365 » في تقريره التالي :

1. أدرجت منظمة الصحة العالمية ، الطب الصيني الشعبي ضمن مرجعيتها ، وذلك للمرة الأولى في تاريخها .

Advertisements

2. أصافت منظمة الصحة العالمية ، « اضطراب الألعاب » ، إلى قائمة الأمراض العالمية .

3- . أعلنت المنظمة ، أن المتحول جنسيا ، ليس مضطربا عقليا .

4. استعانت منظمة الصحة العالمية ، بتجربة مصر ، في مكافحة التبغ .

5. أقرت المنظمة العالمية ، أن رياضة « اليوجا » ، تساعد في مكافحة الأمراض غير المعدية .

6. حذرت منظمة الصحة العالمية ، من أن الأكواب البلاستيكية ، تسبب السرطان .