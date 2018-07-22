6 قرارات أصدرتها «الصحة العالمية» مؤخرا.. أبرزها «الاستعانة بتجربة مصرية»

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أقرت منظمة الصحة العالمية ، ومقرها جنيف في سويسرا ، العديد من القرارات في الشهور الأخيرة ، يرصدها موقع « مصر 365 » في تقريره التالي :
1. أدرجت منظمة الصحة العالمية ، الطب الصيني الشعبي ضمن مرجعيتها ، وذلك للمرة الأولى في تاريخها .
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2. أصافت منظمة الصحة العالمية ، « اضطراب الألعاب » ، إلى قائمة الأمراض العالمية .
3- . أعلنت المنظمة ، أن المتحول جنسيا ، ليس مضطربا عقليا .
4. استعانت منظمة الصحة العالمية ، بتجربة مصر ، في مكافحة التبغ .
5. أقرت المنظمة العالمية ، أن رياضة « اليوجا » ، تساعد في مكافحة الأمراض غير المعدية .
6. حذرت منظمة الصحة العالمية ، من أن الأكواب البلاستيكية ، تسبب السرطان .
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