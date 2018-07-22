للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. المغرب يختار 299 امرأة للعمل «مأذون شرعي»

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للمرة الأولى في تاريخ المملكة ، اختارت وزارة العدل المغربية ، 299 امرأة لشغل وظيفة « مأذون شرعي » ، من بين مشاركين ، في مسابقة فتحت أمام النساء ، بعد فتوى نادرة في العالم الإسلامي ، أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة .

ومن بين 19 ألف مرشح لوظيفة « مأذون شرعي » ، مثلت النساء نسبة 40% منهم ، في المسابقة التي أجريت في شهر مايو الماضي ، ويعد المأذون الشرعي ، بمثابة موثق ، يشهد على صحة عقود الزواج ، والميراث ، والمعاملات التجارية والمدنية ، ويعمل كذلك ، تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد .

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وزارة العدل المغربية ، وصفت الحدث بأنه « تاريخي » ، موضحة أن نسبة الناجحين من النساء ، اقتربت من 38% .

وتمارس النساء في المغرب ، جميع المهن القضائية ، لكن قرار السماح لهن بالعمل ، في مهنة « مأذون شرعي » ، أثار الكثير من الجدل ، حيث رفضته أوساط محافظة ، بين الدعاة السلفيين خاصة ، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين ، حيث اعتبروه نموذجا للاجتهاد الفقهي ، و يجب أن يحتذى به ، في قضايا أخرى ، مثل المساواة في الإرث .

رئيس الهيئة الوطنية للعدول « المأذونون الشرعيون » ، بوشعيب فضلاوي ، قال في تصريحات سابقة لشبكة « فرانس برس » ، إن الهيئة سوف توفر كل الدعم والمساعدة ، للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن .