فرنسا تعلن موقفها من الجهود المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا

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أعلنت الدولة الفرنسية عن دعمها لجهود جمهورية مصر العربية الداعية إلى دعم استقرار الدولة الليبية، وسعى الدولة المصرية من أجل إنجاز التسوية السياسية إلى جانب العمل على توحيد الجيش الليبي.

وقد أعلن “جان إيف لودريان” وزير الخارجية الفرنسي خلال اتصال هاتفي مع “سامح شكري” وزير الخارجية المصرية، والذي تم اليوم الأربعاء حيث أعرب الوزير الفرنسي عن عمق العلاقات الدولية التاريخية بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الفرنسية.

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وقد تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الدولية الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير “أحمد أبو زيد” قائلاً: سامح شكري قد أكد على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلع جمهورية مصر العربية إلى تطويرها في جميع المجالات وخصوصاً من أجل إلقاء الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

أكد “جان إيف لودريان” على أهمية العلاقات الدولية الثنائية بين البلدين، وأكد على تقدير الدولة الفرنسية للدور المصري الهادف إلى دعم استقرار المنطقة، وقد قام الوزير باطلاع الوزير المصري على نتائج زيارته الأخيرة إلى الدولة الليبية.

وأكد الوزير الفرنسي على أهمية الجهود المصرية الهادفة إلى العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، والعمل على دعم استقرارها، مثمناً جهود الدولة المصرية، وسعيها من أجل إنجاز التسوية السياسية، إلى جانب العمل على توحيد الجيش الليبي.

كما جاء خلال الاتصال الهاتفي بين وزير خارجية مصر وفرنسا على مناقشة الخطوات القادمة من أجل تحقيق التوافق بين جميع الأطراف داخل الدولة الليبية، وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قائلاً : أن الوزير سامح شكري أكد دعم جمهورية مصر العربية للتسوية السياسية وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة.

وقد شدد الوزير سامح شكري على استمرار جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق التوافق بين الأشقاء في الدولة الليبية، والعمل على إعادة توحيد البلاد والعمل على بناء مؤسسات الدولة الليبية.

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