موعد صرف الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن والاعتراض على مبلغ الاستحقاق والتسجيل للدفعة العاشرة

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موعد صرف الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن، أعلن برنامج حساب المواطن من خلال حسابه على تويتر عن الفئة المستحقة للدعم في نتائج الأهلية للمواطنين من مستحقى الدعم من الدفعة التاسعة من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، حيث أفصح البرنامج على أنه باستطاعة المواطنين المسجلين في برنامج دعم حساب المواطن الإطلاع على نتائج والأهلية من الدفعة التاسعة وذلك عبر الدخول على حسابهم عبر الصفحة الخاصة بنتائج الأهلية، وسوف نوضح لكم عبر هذا المقال طريقة الاطلاع ومعرفة نتائج الأهلية للدفعة التاسعة من برنامج حساب المواطن وكيفية تقديم الاعتراض على المبلغ.

موعد صرف الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن من خلال الدخول إلي الموقع حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج الأهلية ومن هم المستحقين لدعم حساب المواطن، ونود أن ننوه إلى أنه سوف يكون هناك ضغط كبير في هذه الأيام على الموقع، وهذا ما أعلن عنه حساب المواطن بخصوص نتائج الأهلية لمستفيدي الدعم من الدفعة التاسعة من برنامج حساب المواطن وذلك عبر تغريدة على تويتر، والآن تستطيعون الاطلاع عن نتائج الأهلية وآلية الاستحقاق للدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن من خلال قائمة دراسة الأهلية عبر موقع البرنامج والدخول إلى حساباتكم.

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وسوف نوضح لكم عبر هذا المقال طريقة الاعتراض على مبلغ الاستحقاق من برنامج حساب المواطن، وسوف نبين لكم كيفية تقديم تظلمات الدفعة التاسعة على حساب المواطن.

كيفية تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية

يمكنك تقديم اعتراض على مبلغ الاستحقاق عن طريق الدخول إلى موقع البرنامج وتقديم طلب اعتراض في تلك الحالات :

الحالة الأولى: هى بشأن المستفيد والتابعين المؤهلين، وفي مثل هذه الحالات يقدم التظلم على نتائج الأهلية من خلال الضغط على أيقونة “تقديم الإعتراض”.

الحالة الثانية: هي بشأن المستفيد غير المؤهل، حيث تذكر أسباب عدم الأهلية لاستحقاق الدفعة التاسعة من حساب المواطن، حيث يتم الضغط على أيقونة” أسباب عدم الأهلية“.

الحالة الثالثة: في تلك الحالة يكون المستفيد غير مسجل في نتائج الأهلية في الدفعة الرابعة لأنه قد قدم طلبه بعد اختتام المدة المحددة لتدوين المستحقين في الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن.

التسجيل في الدفعة العاشرة من دعم حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي تويتر أنه على كافة المواطنين البدا في التسجيل فى الدفعة العاشرة من دعم حساب المواطن، والذي تقدمة المملكة العربية السعودية للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمتدني وقال أن آخر يوم للتسجيل في برنامج الدعم الدفعة العاشرة هو يوم 10-8-2018 . ولذلك على المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل.