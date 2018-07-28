«الحج السعودية» تطلق 5 تطبيقات للتسهيل على زوار الرحمن.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية ، إطلاق مبادرة «حج ذكي» ، عبر البوابة السعودية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي».

وتعد المبادرة ضمن جهود القطاعات الحكومية والأهلية ، في المملكة العربية السعودية ، بهدف التيسير على ضيوف الرحمن خلال تأدية المناسك ، ضمن رحلة التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 ، التي تحظى بإشراف ومتابعة ودعم القيادة ، في المملكة العربية السعودية.

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المبادرة تضم عدة خدمات رقمية وتطبيقات تفاعلية ، من أهمها «المقصد» ، وهو عبارة عن نظام ملاحة إلكترونية داخل المسجد الحرام ، يهدف إلى مساعدة زوار مكة المكرمة ، في تحديد مواقعهم بدقة داخل المسجد الحرام ، إضافة إلى معرفة طريقهم إلى أي وجهة يريدونها ، ولا يحتاج هذا التطبيق ، إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

كما تضم المبادرة كذلك ، تطبيق «اسعفني» ، الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي ، بهدف مساعدة الحجاج في فتح بلاغ لحالة طارئة ، مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ، إضافة إلى إرسال استغاثة عاجلة في حالات الطوارئ القصوى ، إلى الهلال الأحمر المصري ، والأشخاص المقربين للحاج ، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة ، ودعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم ، من أجل تقديم البلاغات ، وتسجيل تفاصيل تاريخ الحاج الطبي ، للتعرف على الحالة في أسرع وقت ممكن ، والتعرف على المنشآت الطبية القريبة ، وكيفية الوصول إليها ، وإصدار أضواء وأصوات تحذيرية ، لتنبيه المحيطين للمساعدة.

المبادرة تضم أيضا ، تطبيق «محدد الحج والعمرة الملاحي» ، الذي أطلقته مؤسسة البريد السعودي ، وهو تطبيق مزود بخرائط رقمية ، لمنطقة المشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، ويساعد الحجاج في البحث عن مكاتب مؤسسات الطوافة والخدمات والمرافق، فضلا عن تحديد مواقيت الصلاة وحالة الطقس ، وذلك في حدود المشاعر المقدسة.

وعن طريق تطبيق «صحة» ، يمكن للمستخدم التحدث مع مجموعة كبيرة من الأطباء في تخصصات مختلفة ، إضافة إلى استشارتهم بشأن الحالة الصحية ، بينما يساعد تطبيق «مناسكنا» ، في تحديد الأماكن ذات الأهمية العامة ، مثل أقرب المساجد ، المطاعم ، الحمامات ، مراكز التسوق ، إضافة إلى البحث عن أقصر طريق ممكن من موقعك الحالي.

وفي وقت سابق ، أعلنت وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي ، في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، في المملكة العربية السعودية ، استعداداتها المكثفة لتوفير مطبوعات دينية في موسم الحج للعام الهجري 1439 ، والمتمثلة في تزويد الحجاج بكتب المناسك ، عند دخولهم المملكة العربية السعودية ، فضلا عن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين عليهم ، والتي تضم من المصحف الشريف وترجمات معانيه ، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم ، حيث يبلغ مجموع ما سوف يتم توزيعه هذا العام ، من المصاحف ، وترجمات المعاني ، وكتب المناسك ، والكتب الإرشادية ، نحو 8 ملايين نسخة.

الشيخ عبد العزيز بن الحمدان ، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ، لشؤون المطبوعات والبحث العلمي ، أكد أن الوزارة ، أضافت خدمة جديدة هذا العام ، تتمثل في إطلاق مكتبة إلكترونية إسلامية ، وهي عبارة عن منصة إلكترونية ، تضم إصدارات الوزارة ، المكتوبة والمرئية والمسموعة ، وتتضمن كذلك ، المئات من أشهر الكتب ، التي تتناول موضوعات الحج والعمرة ، فضلا عن التعريف بصحيح وسماحة الإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية ، بلغات مختلفة تصل إلى نحو 50 لغة.