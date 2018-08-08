الإعلان عن أماكن شاغرة في وظائف ديوان وزارة الداخلية 1439

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تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن توفر أماكن خالية في وظائف ديوان وزارة الداخلية 1439، وتم فتح الباب أمام عدة مؤهلات للتسجيل في رتبة جندي وعريف، وسوف يكون مقر العمل في مقر ديوان وزارة الداخلية، لمن يتقدمون للوظيفةوتنطبق عليهم الشروط كاملة، كذلك لمن يقوم باجتياز أختبارات القبول أو الاختبارات الطبية.

سوف يٌنظر في الطلبات لأصحاب المؤهلات المطلوبة وذكرت في الإعلان الذي نشرته صفحة وظائف ديوان وزارة الداخلية 1439 فقط.

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وحددت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية مواعيد التقديم واستقبال طلبات القبول والتسجيل بدء من يوم الأربعاء الموافق 26/ 11/ 1439هـ وحتى يوم الأحد 1/ 12/ 1439هـ.

ويرجي العلم أن التقديم في الساعة 10 صباحًا، باقي التفاصيل حول الرتب العسكرية المطلوبة والمؤهلات العلمية وشروط القبول ترصدها لكم عدسة أهل مصر كالتالي.

التخصصات المطلوبة في وظائف ديوان وزارة الداخلية 1439

وقالت الداخلية بأن الفرص الجديدة تشمل الرتب: عريف وجندي أول بالإضافة إلى رتبة جندي، وذلك وفقا لعدد من التخصصات المطلوبة لكل رتبة كما يلي:

1- رتبة عريف

المؤهل العلمي:

تتطلب شهادة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر من الجامعات والكليات التقنية والفنية ومعهد الإدارة أو ما يعادلها).

التخصصات المطلوبة:

حاسب آلي، شبكات، تقنية معلومات وبرمجه، تكييف وتبريد، لغة عربية، مكتبات، إدارة مكتبية، إدارة عامة، إدارة أعمال سكرتارية، قانون، اتصالات، أمن معلومات، إلكترونيات تقنية كهرباء، إدارة مالية – محاسبة، هندسة مدنية، موارد بشرية.

2- رتبة جندي أول

المؤهل العلمي:

شهادة الثانوية – شهادة تخصصية 12 شهراً فأعلى بعد الثانوية.

التخصصات المطلوبة:

حاسب آلي، فني معماري، فني كهرباء، مراقبة مخزون إلكترونيات، فني أسلحة، إدخال بيانات ومعالجة نصوص موارد بشرية، شبكات.

3- رتبة جندي

المؤهل العلمي:

شهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويفضل وجود رخصة عمومي أو رخصة نقل خفيف.

الشروط العامة للتقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية 1439

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية

2- ألا يقل طوله عن 168سم وأن يتناسب طوله مع وزنه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لايكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

4- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول، و أن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها وأن تكون معتمدة من قبل الجهة (الحكومية الرسمية) المشرفة عليها.

وشددت إدارة القبول والتسجيل في وكالة وزارة الداخلية على المتقدمين على ضرورة كتابة البيانات بدقة، مشيرة إلى أن أي خطأ أو تضليل في البيانات يؤدي إلى استبعاد الطلب.

وقالت الوزارة بأن التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة يتم من خلال منصة أبشر توظيف الإلكترونية، وأوضحت الوزارة بأن استخدام منصة أبشر توظيف و الاستفادة منها لا يحتاج لتسجيل الدخول مسبقا.

ويمكن للأشخاص المتقدمين للوظائف الاستفادة من البوابة الإلكترونية “أبشر توظيف” مباشرة باتباع خطوات التقديم على الوظائف، مع مراعاة أنه لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس القطاع.

وأوضحت إدارة القبول والتسجيل بالداخلية بأن النماذج الإلكترونية تقدم قائمة بالوظائف المتاحة؛ لذا يرجى اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك العملية قبل البدء في عملية التقدم لشغلها.

ويمكن الوصول إلى بوابة أبشر التوظيف الإلكترونية والتقديم على الوظائف في ديوان وزارة الداخلية 1439 من هنا.