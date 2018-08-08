السعودية: إطلاق منظومة متطورة لمراقبة سلامة المياه المتداولة بين الحجاج

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء ، عن إطلاق منظومة جديدة متطورة، مهمتها مراقبة ومتابعة المياه المتداولة بين ضيوف الرحمن، لضمان نقاءها وسلامتها، وذكر الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية فى المملكة العربية السعودية طارق أبا الخليل، إن هناك خطط لمتابعة مخرجات مراكز تعبئة مياه زمزم، حيث يتم تنظيم جولات تفقدية يومية لمتابعة كفاءة أعمال الفلترة والتعقيم والتعبئة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمركز التعبئة الألى نحو 10800 عبوة فى الساعة بسعة 200 ملليلتر، إضافة إلى عبوات أخرى بسعة 20 لترا، يتم توزيعها على مساكن ضيوف الرحمن.

وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية فى المملكة العربية السعودية، بشكل دؤوب ومستمر كل عام على إعادة رصد الخواص الفيزيائية لمياه بئر زمزم، وإجراء التحاليل الميكروبية والكيميائية والعناصر الشحيحة لضمان سلامة العبوات التى يتداولها حجاج بيت الله الحرام، فمن معين لا ينضب، ظلت مياه زمزم تتدفق على ضيوف الرحمن، ومن أجل قدسية هذا البئر الذى يقع داخل فناء المسجد الحرام فى مكة المكرمة ولمكانته عند المسلمين.

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ومع استمرار تزايد أعداد الزائرين للأماكن المقدسة من الحجاج ضيوف الرحمن كل عام، تقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعملية مراقبة مستويات المياه فى بئر زمزم بواسطة منظومة مراقبة متطورة تتيح أيضا قياس درجة الحموضة، والحرارة. ويلعب مركز دراسات وأبحاث زمزم التابع لهيئة المساحة الجيولوجية دورا محوريا فى إدارة الطلب على المياه والوقوف على خطط الحفاظ على مخزون المياه الجوفية فى الآبارِ، من خلال إعادة تزويد مستودعات المياه الجوفية بشكل مستمر، إما عن طريق التسرب المباشر لمياه الأمطار إليها أو عن طريق تدفق مياه الأنهار إلى مستودعات المياه الجوفية.

ومن أجل إدارة الطلب على ماء زمزم من البئر، يتم بشكل مستمر ضخ ومعالجة وتخزين الماء فى خزانات تحت الأرض، وذلك قبل توزيعه إلى المستهلكين ونقله إلى المدينة المنورة، حيث تتم معالجة ماء زمزم بواسطة سلسلة من الرمال المرشحة والمرشحات الدقيقة والتطهير فوق البنفسجى وإخضاع تلك النشاطات لمتابعة شديدة تلتزم بمعايير صارمة لضمان الجودة.

وكانت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، قد أعلنت فى وقت سابق عن رفع الطاقة التشغيلية اليومية لبئر زمزم، وكذلك زيادة عدد مقدمي خدمة سقيا زمزم بنسبة أكثر من 100%، بل وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفى بحاجة راغبى المياه المباركة، يأتي هذا وفق آلية توزيع تلتزم بتقديم عبوتين لكل فرد، مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الصرف الأخير.