الرئيس يهنئ الإكوادور وإندونيسيا بمناسبة عيد الاستقلال

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كلف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم الموافق الخميس التاسع من شهر أغسطس الجاري أمين رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري بتقديم التهيئة إلى سفارة جمهورية الإكوادور بالقاهرة بمناسبة “إعلان الاستقلال”.

وكما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمين رئاسة الجمهورية محمد يحيى بتهنئة سفارة إندونيسيا بالقاهرة بمناسبة “عيد الاستقلال”.

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ويجدر هنا الإشارة على أن أندونيسيا قد أعلنت استقلالها خلال عام 1945 بعد يومين من الحرب العالمية الثانية من قبل “أحمد سوكارنو”، حيث كانت الدولة الإندونيسية قد خضت للاستعمار البرتغالي ثم الاستعمار الإسباني ثم الاستعمار الهولندي، وفي الحرب العالمية الثانية قد احتلت اليابان إندونيسيا التي كانت تحت الاستعمار الهولندي.

وقد قامت هولندا بوعد الإندونيسيين بالحصول على الاستقلال في حال مساعدتهم لطرد الجيش الياباني، قد هزمت اليابان في نهاية الحرب العالمية وتم إعلان استقلال إندونيسيا.

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