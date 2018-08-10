السعودية تفتتح «حضانات» لخدمة أطفال الحجاج

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أطلقت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية ، خدمة جديدة لحجاج بيت الله الحرام ، في المدينة المنورة ومكة ، وهي «الحضانات» ، لتوفير بيئة تربوية آمنة ، تحت إشراف كوادر مؤهلة لرعاية الأطفال ، سواء من الناحية الترفيهية أو التعليمية ، وكذلك لوقاية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال الازدحام ، والعدوى ، والتعرض للحوادث ، خلال المشاعر المقدسة ، كي يؤدي حجاج بيت الله الحرام ، مناسكهم في خشوع وسكينة.

وبإمكان الحجاج ممن لديهم أطفال ، التسجيل في خدمة الحضانات ، عن طريق استكمال عمليات التسجيل ، للحصول على تصاريح الحج عبر المسار الإلكتروني للحج ، ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة ، في المملكة العربية السعودية.

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وتستقبل الحضانات خلال أيام الحج ، الأطفال بداية من يوم 7 وحتى 13 ذي الحجة ، حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، أن الفئات المستهدفة في الحضاتات ، هي البراعم من شهرين حتى عام ونصف العام ، والزهور من سنتين حتى 3 سنوات ، واليانعين من 6 سنوات حتى 10 سنوات.

ولفتت الوزارة السعودية ، إلى أن افتتاح الحضانات والروضات ، سوف يكون خاضعا لاشتراطات إصدار التراخيص ، التي تقرها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، ممثلة في وكالة التعليم الأهلي ، بينما تتولى المشرفات التربويات لرياض الأطفال ، مهام تعليم الأطفال بـ5 لغات ، وهي «العربية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، الملاوية ، والتركية».

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، أنها سوف توثق عملية دخول وخروج الطفل مع المرافق ببصمة ، فضلا عن التأكد من هوية الطفل ، وهوية والديه ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة ، حيث تشمل الإجراءات الأمنية ، منع دخول المرفق لغير الأشخاص المصرح لهم ، وفقا لنظام أمني ، حيث تم تزويد المرافق بكاميرات لهذا الغرض.