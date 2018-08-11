العاهل السعودي يستضيف 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة في مصر

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قرر الملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين ، ولي العهد السعودي ، اليوم السبت ، استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين ، في الأراضي المقدسة ، لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» ، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين ، على استضافته لحجاج بيت الله الحرام ، التي تجدد التأكيد على رعاية العاهل السعودي ، التي يوليها لإخوانه وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ، وتقديرا كذلك للأعمال التي يقومون بها ، من أجل الدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم ، ومن ذلك ما يفعله أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين ، من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مصر.

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