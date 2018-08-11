العاهل السعودي يستضيف 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة في مصر

منذ 35 دقيقة عربي ودولي
العاهل السعودي يستضيف 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة في مصر
العاهل السعودي - أرشيفية

قرر الملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين ، ولي العهد السعودي ، اليوم السبت ، استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين ، في الأراضي المقدسة ، لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» ، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين ، على استضافته لحجاج بيت الله الحرام ، التي تجدد التأكيد على رعاية العاهل السعودي ، التي يوليها لإخوانه وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ، وتقديرا كذلك للأعمال التي يقومون بها ، من أجل الدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم ، ومن ذلك ما يفعله أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين ، من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مصر.