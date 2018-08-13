حكومة الرزاز تقدم مساعدة لأكثر المواطنين احتياجًا في الأردن

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حكومة الرزاز تقدم مساعدة لأكثر المواطنين احتياجًا، عقب الأزمة الإقتصادية التى شاهدتها الأردن خلال السنة الحالية لاتزال الحكومة الجديدة تعاني من قلة الموارد الضرورية لمساندة الشعب الأردني وفئات الشعب الفقيرة والمعدمة.

حكومة الرزاز تقدم مساعدة لأكثر المواطنين احتياجًا

ولقد بدأ رئيس الوزراء، الدكتور “عمر الرزاز” بتفقد مجمع الشمال في طبربور، وقام الرزاز بالاطلاع على الحالة بشكل واقعي ، واستمع إلي الركاب ومدى تقبلهم للخدمات التى قام بتقديمها وأجور النقل في شتى الخطوط، ويبذل الدكتور “عمر الرزاز” أقصى جهده من أجل اجتياز تلك الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وتجاوز تلك الخسائر التى سوف تؤثر على مصلحة المواطن الأردني بشكل عام والفئات الفقيرة من المجتمع بكل خاص صرح رئيس الوزراء الأردني الدكتور “عمر الرزّاز” أنّ الدولة تعمل على إنشاء برنامج عمل للنهوض بمستوى القطاع الصحّي بناء على رؤية شاملة للنهوض بكافة الخدمات استنادا لما أتى به كتاب التكليف السامي.

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اجتماع الرزاز مع رؤساء مجالس النقابات الصحية

وأكد الدكتور “عمر الرزّاز” أثناء مقابله في مقر رئاسة الوزراء مع رؤساء مجالس النقابات الصحيّة بوجود وزير الشأن السياسي والبرلماني، المهندس “موسى المعايطة” ووزير الصحّة، الدكتور “محمود الشيّاب” على ضرورة التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي والشروع في حل جميع مشاكلها، سواء على المستوى الفردي او الجماعي، وضرورة التكاتف والترابط من أجل إيجاد حلول لها.

وصرح رئيس الوزراء أثناء هذا اللقاء عن موافقة الحكومة على إلحاق كافة المقبولين في الجولة الحاليّة من برنامج إقامة من أطباء وأطباء الأسنان قبيل تاريخ السابع من الشهر المقبل، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ملء كافة الوظائف الشاغرة وتشغيل كافة المتقاعدين في القطاع الصحي، من الأطباء والممرضين الكوادر أثناء السنة الحالية ، وهذا من أجل سد خانات نقص الكوادر، وإعطاء أولوية التعيين لخريجى عام 2012 – 2013، ممن اجتازوا الإمتحان التنافسي، ممن تأخرت فرص تعيينهم وذلك بسبب عدم توفير شواغر في مناطقهم.

كما أشاد الرزاز بضرورة البدء في إجراءات تغيير نمط الحوافز ورفع ميزانيّتها وربط تلك الحوافز بمدى أداء العاملين وسوف يتم تطبيق هذا النظام الحديث على موازنة السنة المقبلة 2019 وأكد أن هذا القرار سوف يحقّق العدالة بين كافة الموظفين في القطاع الصحّي. وبخصوص الابتعاث للعاملين في القطاع الصحّي صرح رئيس الوزراء عمر الرزاز أنه سوف يعاد النظر في التعليمات الناظمة حيث تصبح موازية للمبتعثين في الخدمات الطبيّة الملكيّة واعتبار أيّ دكتور أو دكتور أسنان يتم حصوله على القبول في برنامج الإقامة الداخلية او الخارجيه مبتعثاً على نفقة وزارة الصحّة.