السعودية: شاشات متنقلة بعدة لغات لتوعية الحجاج عن السلوكيات الخاطئة أثناء الشعائر

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أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية بالسعودية، إنها وفرت شاشات متنقلة تجوب شوارع العاصمة المقدسة بعدة لغات لتوعية الحجاج عن السلوكيات الخاطئة الواجب تجنبها أثناء إقامتهم وتنقلاتهم بالمشاعر.

ووفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة السعودية فإن الهدف من هذه الشاشات المسيرة، هو عرض أفلام توعوية لحجاج بيت الله الحرام، تتعلق بأمور الصحة العامة وصحة البيئة.

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يذكر أن المئات من قوافل الحجاج قد غادرت المدينة المنورة عقب صلاة الجمعة في المسجد النبوي متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وطبقا لما جاء في وسائل إعلامية سعودية، فإن المصلين توافدوا من حجاج ومواطنين ومقيمين وزوار من وقت مبكر إلى المسجد النبوي الذي امتلأت أروقته وساحاته والسطح بالمصلين وسط متابعة واهتمام مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة ونائبه من خلال خططها التنفيذية لتفويج الحجاج إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع الذي اكتملت فيه الخدمات الإدارية والتنظيمية والتنسيقية.