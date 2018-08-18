التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1439 عبر الموقع الإلكتروني

التقديم بمؤهل البكالوريوس سواء بكالوريوس تربوي أو غير تربوي أودبلومة تربوية.

على كل من يريد التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1439، الدخول إلي نظام فارس ، فقد بات من السهل الدخول إلي البوابة الإلكترونية لنظام فارس ، يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة … رابط الدخول إلي موقع فارس من هــــنـــا

وزارة التعليم » نظام فارس – الخدمة الذاتية » الخدمات المتاحة

​​مرفق ملفات تدريبية يمكنك تنزيلها من الموقع تشرح كيفية التسجيل و العمل على نظام فارس – الخدمة الذاتية.

وفي حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو مشاكل قد تواجهك، فيمكنك التواصل مع مسؤولي الدعم الخاصين بإداراتك لمساعدتك

أو الاتصال على نظام تواصل من خلال الرقم 19996

أو بالدخول على موقع تواصل و تسجيل مشكلتك من خلال الرابط: https://tawasul.moe.gov.sa

التقويم الدراسي للعام: 1438-1439 الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1438/12/26 2017/09/17 إجازة اليوم الوطني 1439/01/04 2017/09/24 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1439/04/13 2017/12/31 بداية إجازة منتصف العام 1439/04/24 2018/01/11 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1439/05/04 2018/01/21 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1439/08/20 2018/05/06 بداية إجازة نهاية العام 1439/08/29 2018/05/15 رابط الاستعلام عن النتائج. الأوراق المطلوبة للتحويل من الكادر الإداري للتعليمي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية أصل شهادة المؤهل الدراسى مرفق معها صورة منها موثقة.

صورة من الهوية الوطنية مع أصل الهوية.

أصل الدبلوم التربوى وصورة منه إذا كان الطالب للتغير غير تربوى.

صورة من إختبار القياس الخاص بالموظف.

ملىء نموذج الإقرار والتعهد. يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الأربعاء (الموافق 9 شعبان 1439هـ) قد دشن العديد من المشاريع التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.