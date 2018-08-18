السعودية تبدأ تطبيق الرسوم الجديدة على العاملين والمقيمين

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الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1439، أصدرت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي قرارا بتطبيق رسوم جديدة على العاملين الوافدين للمملكة من الجنسيات المختلفة، وبالفعل تم الإعلان عنه شهر يوليه الماضي على أن يبدأ العمل بهذا القرار في شهر أغسطس، وبالفعل بدأ دخول القرار في حيز التنفيذ، ولهذا يسعى العاملين للتعرف والاستعلام عن رسوم العاملين والوافدين 1439.

وقد جاء قرار الجهات الحكومية بالمملكة ومجلس الوزراء، لاتخاذ هذا القرار في يوليه الماضي بالإعلان عن تطبيق رسوم إضافية على العاملين الوافدين إلى المملكة بهدف تنقية الوظائف الكبيرة من الجنسيات الأجنبية والسماح للكوادر الوطنية باحتلال المراكز التي أصبحوا مؤهلين لها، على أن يتم دفع مبالغ مالية لمن يريد الاستمرار في تلك الوظائف من العاملين الأجانب.

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الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1439

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، إنه تم إجراء العديد من التعديلات اللازمة على نظام الإقامة بالنظام الآلي للاستعلام والدفع ليتماشى مع القرارات الجديدة، حيث بدأ التنفيذ من كل من المديرية العامة للجوازات بالاشتراك مع وزارة المالية بالاشتراك مع مركز المعلومات بتطبيق قرار مجلس الوزراء، وهو تطبيق قرارات التوازن المالي في خطة 2020 والمتضمن الآتي:” استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، اعتباراً من 1 يوليو 2017 وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية”.

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1439 وقيمة رسوم العاملين التدريجي حتى عام 2020

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1439 وخطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : خدمة إصدار أو تجديد ” هوية مقيم :

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد “هوية مقيم” للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي:

تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م.

200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018، حسب مدة صلاحية “هوية مقيم” مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثانياً : خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة :

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب الآتي:

تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية “هوية مقيم” مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثالثاً : خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي :

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان “هوية مقيم” تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.

ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة ما يلي:

الفئة المستهدفة: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء.

التابعون : هم الزوجة ، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، و البنات.

المرافقون: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء.

وبينت أن قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق و تابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات.

يذكر أن هذا المبلغ سوف يتضاعف تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر، وذلك عن كل تابع أو مرافق، ثم يقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويواصل القفزات ليصل إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.

أما بخصوص إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم، فإنه لن يتم إلا بعد سداد الرسوم المالية لمرافقي المقيمين، لافتاً إلى أنه لا بد من سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين أولًا، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تجديد هوية مقيم.

من الجدير بالذكر أنه ليس هناك فرق بين تابع أو مرافق، فالجميع يشملهم البرنامج الخاص بالمقابل المالي الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل مؤخرا، ويتلخص البرنامج في تحصيل رسوم على التابعين وكذلك المرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد صرح في وقت سابق، أن قرارات تطبيق رسوم جديدة على العاملين الوافدين للمملكة من الجنسيات المختلفة، يهدف إلى التوازن المالي بداية من العامىالمالي 2018-2019.

وأوضح “الجدعان” في حديثه أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 للمحافظة على نسبة نمو مناسبة.

وتوقع أن تكون مؤشرات الأداء للعام 2018 إيجابية بشكل أكبر.

ومن المنتظر أن يتم خلال عام 2018، تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.