الهجرة العشوائية الي أمريكا “اللوتري” 2019- 2020 والإجابة عن كل مايتعلق ببطاقة الجرين كارد

Advertisements

الهجرة العشوائية الي أمريكا “اللوتري” 2019- 2020، هل ترغب في التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا، أو اللوتري، أو الجرين كارد، نحن سوف نجيب عن كل ما يدور بذهنك حول هذا الأمر من خلال المقال. يرغب الكثير من الأشخاص حول العالم في الهجرة العشوائية الي أمريكا، حيث يتقدم للحصول عليها ملايين الأفراد حول العالم، إذ أنها تعد الطريقة الآمنة لمن ينوي السفر الي الولايات المتحدة والحصول علي الجرين كارد حيث يمكن لك بعد السفر بخمس أعوام التقديم للحصول علي الجنسية الأمريكية، ويتم التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا من بداية شهر أكتوبر ويكون التقديم متاح مدة ثلاثون يوما ويتم الإعلان عن النتيجة في مايو من العام التالي على الموقع الرسمي للهجرة.

الهجرة العشوائية الي أمريكا “اللوتري” 2019- 2020

هناك أسئلة شائعة تدور حول الجرين كارد:

Advertisements

1. ما هو الجرين كارد؟

أنه برنامج يتم تنظيمه كل عام تقوم بمنحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم بمنح 50 ألف تأشيرة للأشخاص من أبناء الدول المسموح لها بالتقديم في تلك القرعة وهى الهجرة العشوائية لأمريكا، ممن يرغبون في الدراسة، أو العمل، أو الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ما تشتمل عليه البطاقة الدائمة بطاقة الجرين كارد، ويتم التقديم في القرعة بداية شهر أكتوبر من كل عام وتكون النتيجه في شهر مايو من العام التالي.

2. ما هى الإستفادة عند حصولي على بطاقة الجرين كارد ؟

عند حصولك على الجرين كارد سوف يمكنك ذلك من السفر إلى الولايات المتحدة بكل حرية ، لأنك بحصولك على تلك البطاقة تمتلك ميزة المواطن الدائم على الأراضي الأمريكية ويحق لك بشكل قانونى الحصول على كافة الخدمات والمميزات التى يتمتع بها الشعب الامريكي مثل الخدمات التعليمية، والصحية، الضريبية، وأيضا الضمان الإجتماعي والتقاعد، والكثير من الخدمات التى تقدمها الولايات المتحدة لمواطنيها، كما يمكنك أيضا أن تكون وكيل مستضيف لاقربائك ممن يسعون فى الحصول على بطاقة الجرين كارد أيضا، كما تمكنك بطاقة الجرين كارد من الحصول على الجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بجنسيتك الأصلية فى بلد مسقط رأسك، إن بطاقة الجرين كارد هى بطاقة دائمة وسارية مدى الحياة .

3. هل يمكننى أن أضم أفراد أسرتي إلى بطاقة الجرين كارد؟

نعم يمكنك ضم أسرتك إلى بطاقة الجرين كارد مثل زوجتك وأولادك من غير المتزوجين ممن هم دون سن 21 وسوف يحصل كلا منهم على بطاقة جرين كارد خاصة به، ويجب عليك تسجيل جميع الأبناء القصر لديك، ممن هم دون سن 21 بصرف النظر كما إذا كانوا يرغبون في الهجرة أم لا، وأن تستثنى منهم الأبناء المتزوجين أو من هم فوق سن 21، وإذا كان للزوج او الزوجه أبناء دون سن 21 من من زواج سابق يجب تسجيلهم أيضا فى الطلب.

4. ماهى التواقيع والصور المطلوبة من مقدم الطلب؟

بالطبع لن تحتاج إلى تواقيع فهو ليس أمر ضروري فى حالة طلب تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا لأن الأمر يتم بشكل إليكتروني، لكن كل ما هو مطلوب هو صور لمقدم الطلب وزوجته وأبناءه ممن هم دون سن 21 على أن تكون الصور فردية وحديثة.

5. ماذا لو كان مقدم الطلب مواطنا في دولة غير التى ولد بها ؟

يجب على مقدم الطلب للهجرة العشوائية لأمريكا أن يذكر في الطلب البلد التى ولد بها حتى ولو لم يكن مواطنا في تلك البلد، لأن الولايات المتحدة الأمريكيه لا تعترف بأي إستثناء لهذه القاعدة.

6. هل يشترط أن يكون مقدم الطلب داخل او خارج الولايات المتحدة؟

إذا كان مقدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط المطلوبه للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا والحصول على الجرين كارد فلا يهم ابدا إن كان متواجد داخل الولايات المتحدة أو في أى بلدة أخرى.

7. كم مرة يمكننى أن أقدم الطلب كل عام؟ وما هى تكلفة التقديم في القرعة؟ وماذا لو فاتنى آخر موعد للتقديم؟

يسمح لكل شخص تقديم طلب الهجرة العشوائية لأمريكا مرة واحدة فقط كل عام، أما فيما يخص تكلفة التقديم في قرعة الجرين كارد فإن التقديم يكون مجاني وبدون أى تكلفة ولا يطالب المتقدم بدفع رسوم عند التسجيل فى قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، وفى حالة انتهاء آخر موعد للتقديم ولم تقم بتقديم طلب فيمكنك تقديم نموذج الطلب في العام المقبل.

8. كيف يتم إختيار الفائزين فى القرعة؟ وكيف يعلم مقدم الطلب أنه من الفائزين ببطاقة الجرين كارد؟

الأمر يتم بشكل عشوائى حيث يتم إختيار الفائزين بالجرين كارد عن طريق نظام إليكتروني، وسوف يتم إرسال رسائل رسمية للفائزين بالجرين كارد إلى عناوينهم التى ذكروها وقت تقديم الطلب، وإن لم يصلك إشعار بفوزك فى القرعة فاعلم أنه لن يتم منحك تأشيرة فيزا الهجرة العشوائية لأمريكا هذا العام وعليك أن تحاول مجددا فى العام المقبل.

9. هل يشترط أن أكون حاصل على شهادة عند تقديم الطلب ؟

لكى تقوم بتقديم الطلب للحصول على الجرين كارد ينبغي أن تكون حاصل على الثانوية العامه او ما يعادلها أو على أقل تقدير تكون حاصل على 12 سنة من التعليم الحكومي.

10. هل توفر لى بطاقة الجرين كارد فرصة عمل فى الولايات المتحدة؟

إن بطاقة الجرين كارد لا توفر لك اى فرص عمل فى الولايات المتحدة، وفى حال فوزك ببطاقة الجرين كارد عليك أن تدبر أمورك قبل القدوم إلى الولايات المتحدة ، ويجب أن تدبر أمور السكن والوظيفة بنفسك ويفضل أن تستعين بأحد اقربائك أو الأصدقاء المقيمين في الولايات المتحدة من أجل معاونتك في تدبر هذا الأمر، ولا يشترط فى حال فوزك بالهجرة العشوائية لأمريكا أن تأخذ زوجتك وأبنائك في بدايه الأمر ويجوز أن تسافر لأول مرة منفرد لحين تدبر أمر الوظيفة والسكن، ثم استقدام عائلتك فيما بعد.

11. كيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا؟

يتم إختيار الفائز بقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا بعد استكماله لكافة الشروط ، ويتم إختيار الفائز بشكل عشوائي عن طريق الحاسب الآلي، ويمكنك الإستعلام عن النتيجة عن طريق زيارة الموقع الخاص ببرنامج الهجرة العشوائية ” اللوتري ” صفحة الإستعلام عن الطلب، وسوف يتم اختارك عن طريق الصفحة هل تم قبولك للفوز ببطاقة الجرين كارد ام لا، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية الي أمريكا لهذا العام بداية شهر مايو 2019.

بالصور طريقة الإستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا:

يجب الحرص عند التقدم في برنامج الهجرة العشوائية الي أمريكا أن يتم ملء النموذج علي موقع للهجرة العشوائية وفقاٌ للبيانات الموجودة بجواز السفر لأنه لن يتم السماح لك بتعديل البيانات بعد ذلك، وفى حال ملء الطلب و كتابة بياناتك بشكل خاطئ وتم القبول بناء على هذه البيانات ضمن البرنامج واكتشاف أن المعلومات المدونه غير صحيحة في المقابلة الشخصية من قبل السفارة الأمريكية قد يتم استبعادك من برنامج الهجرة ولا يتم وإعطائك التأشيرة، لذلك يجب الحذر عند تدوين البيانات والتأكد من أنها صحية أكثر من مرة قبل تقديم الطلب.

تعد كافة البلدان العربية مؤهلة لبرنامج الهجرة العشوائية الي أمريكا، إلا أنه يتم استبعاد سوريا واليمن، يتم اختيار مايقرب من 50000 شخص سنوياٌ للسفر الي الولايات المتحدة والحصول علي الجرين كارد وذلك العدد من كل دول العالم.