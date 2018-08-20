إطلاق نار على السفارة الأمريكية بأنقرة دون وقوع إصابات

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في ظل حالة من التواترات السياسية التي تتعرض لها العلاقات التركية الأمريكية، نقلت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن وسائل إعلام تركية، أنه تم إطلاق نار على سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا بالعاصمة أنقرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من خلال سيارة سيارة بيضاء مسرعة.

وأضافت المصادر التركية أن إطلاق النار الذي حدث أسفر عن تحطم نوافذ في السفارة، دون وقوع أي إصابات، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم ومنفذه.

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وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الذي حدث وقع في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت أنقرة، لافتة إلى أن الشرطة باشرت في البحث عن المهاجمين الذين فروا من مكان الاعتداء.

وتعيش تركيا وأميركا حالة من التوتر السياسي الذي أحدث تدهور العلاقات بشكل مزري، خاصة، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب استمرار احتجاز القس أندرو برانسون، الذي تتهمه تركيا بالمشاركة في عملية الانقلاب الفاشل عام 2016.

ويأتي هذا الهجوم على السفارة الأمريكية متزامنًا مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة تركيا للقس الأمريكي أندريو برونسون، الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجون تركيا ووضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي.

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بدعم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين المتواري في الولايات المتحدة والذي تؤكد السلطات التركية أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.