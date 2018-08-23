تركيا تُهنئ المملكة على نجاح موسم حج 1439 هـ

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تقدم “علي ارباش”، رئيس الشؤون الدينية التركية بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” وولي عهد السعودية “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” بمناسبة عيد الأضحى المبارك نيابة عن رؤساء الإسلامية.

وقد نقل خادم الحرمين وولي عهده تحيات الرئيس التركي التهاني بمناسبة نجاح موسم حج 1439 هـ، وبعد أن تحقق للحجاج آداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية خادم الحرمين وولي عهده.

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وقد توفر كل الإمكانيات البشرية والمادية والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي قد تم تقديمها لأكثر من مليوني حاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، وقد تم الإعلان من خلال الحفل السنوي الذي يتم إقامته من قبل خادم الحرمين الشريفين بقصر منى لكبار الشخصيات الإسلامية بعد أن أدوا فريضة الحج لعام 1439 هـ.

وقد أعلن “علي أرباش” قائلاً: لقد قدمت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم وعزمكم الصادق في المضي قدما لخدمة ورعاية الرحمين الشريفين وأن ما يشهده الحجيج عاما بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة وتهيئة كل المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان خير دليل على ذلك.

وقد صرح قائلاً: نحن الآن في أمس الحاجة لتحقيق المزيد من الترابط والتأخي والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية لأن الحج عرفة أي التعارف لقول الله سبحانه وتعالى “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

وأضاف: ونحن في خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأفضلها وأعظمها حرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، هل بلغت؟ قالوا :بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم حرام، ثم قال : أي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ، قال ثم قال: أي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ، قال: فإن الله قد حرم بينكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم ، هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، أبلغت ؟ قالوا : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب.

وسأل الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين وولى عهد وسائر المسؤولين في المملكة، وأن يحفظ السعودية وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي الله المسلمين في جميع أنحاء الأرض.

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