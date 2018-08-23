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جوجل تشن حملة لتصفية حسابات متعلقة بإيران، حيث قامت شركة جوجل الأمريكية بحذف ما يقارب من ثمانية وخمسين حساب لديها متعلق بالدولة الإيرانية عبر موقع YOUTUBE، ومواقع إلكترونية أخرى.

وتأتي تلك الخطوة في محاولة الشركة لإيقاف حملات التضليل التي تعمل على رعايتها الدولة الإيرانية، وقد أعلن قناة سي إن بي سي الأمريكية نقلاً عن نائب رئيس الشؤون العالمية كينت ووكر “أن الشركة كشفت عن تسعة وثلاثين حساباً باللغة الإنجليزية عبر موقع يوتيوب، وثلاثة عشر حساباً على جوجل بلس، وستة حسابات عبر بلوجر قد تم تصفيتهم بعد أن تم التأكد من تورطهم بتهمة التصيد بدوافع سياسة”.

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وأكد أن الحسابات التي قد تم حذفها لديها “روابط بالنظام الإيراني، وتابع قائلاً “أنه خلال الأشهر القليلة السابقة قد تم اكتشاف الشركة العديد من المحاولات من قبل حسابات تقوم على رعايتها الدولة الإيرانية في مختلف البلدان من استهداف الحملات السياسية والصحفيين والنشطاء والأكاديميين المنتشرين حول العالم”.

والجدير بالذكر أن تلك العملية تشبه عمليات تصفية مشابهة قد قام بها موقع تويتر، وموقع فيس بوك، والتي كشف خلال الفترة الأخيرة من هذا الأسبوع عن حملات معلومات مضللة لحسابات إيرانية وروسية”.

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