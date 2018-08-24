موعد صرف رواتب شهر أغسطس بالمملكة العربية السعودية 2018.. موعد رواتب الشهر الحالي بالتاريخ الميلادي والهجري

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موعد صرف رواتب شهر أغسطس بالمملكة العربية السعودية 2018، ينتظر العديد من الموظفين بالمملكة العربية السعودية توقيت نزول الرواتب كل شهر استنادا للنظام الحديث وهو توحيد توقيت صرف الراتب بالتاريخ الميلادي وذلك بناء على أوامر ملكية، وقد أعلنت وزارة المالية بالمملكة فى الآونة الأخيرة عن تغيير مرتبات الموظفين فى السعودية إلى التقويم الشمسي الهجري، مما أثار غضب بعض العاملين بالمملكة العربية السعودية، وبناء على هذا الأمر صدرت الأوامر الملكية مراعاةً لظروف العاملين من أبناء السعودية بتغيير توقيت صرف الرواتب، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال المقالة وسوف نوافيكم بموعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بالتاريخ الميلادي الهجري 2018 طبقا لآخر المستجدات.

موعد صرف رواتب شهر أغسطس بالمملكة العربية السعودية 2018

يترقب الكثير من الموظفين السعوديين أن تقوم البنوك بإيداع مرتبات العاملين بالسعودية، وقد قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان على أنه سوف يتم صرف مرتبات الموظفين بالدولة بناء على التقويم الشمسي الميلادي، وتم تحديد توقيت نزول المرتبات بناء على النظام الشمسي الميلادي، ولقد صدرت الأوامر الملكية بتوحيد توقيت صرف الرواتب يوم 27 من الشهر الميلادي، وسط إنتظار العاملين ميعاد صرف الرواتب للشهر الحالي.

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ومن المنتظر أن تقوم البنوك بالمملكة العربية السعودية بإيداع مرتبات للموظفين لشهر ذي الحجة الحالي في 16 ذي الحجة 1439هـ، ويوافق هذا التاريخ السابع والعشرون من أغسطس الجاري، وكان العاملين بالدولة يأملون في تقديم ميعاد نزول الرواتب لهذا الشهر، نظراً لمزامنته لعيد الأضحى المبارك، لكن وزارة المالية لم تعلن عن تقديم او تأخير الصرف أو مؤسسة النقد العربي السعودي.

توقيت صرف الرواتب

أكد وزير المالية محمد الجدعان، بأن أثر إعادة البدلات “51 بدل ومكافأة” المباشر إلي مرتبات جميع العاملين فى المملكة، سيتم تنفيذه في ختام شهر شعبان بعد تعديل المرتبات وصرفها مع رواتب برج الجوزاء تبعا للنظام الشمسي المقرر لصرف و وابداع المرتبات ، في التوقيت الذي استقبل فيه العاملين فى الدولة الأوامر الملكية بترحيب كبير، الأمر الذي يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالعاملين بالدولة والعمل علي رعايتهم.

وسط مطالبات عدة من العاملين بالدولة بعودة العلاوة السنوية بعد توقفها في عام 1438هـ، فقد رد وزير المالية بالمملكة محمد الجدعان علي سؤال يخص صرف العلاوة السنوية عبر مؤتمر الإعلان عن ميزانية المملكة 2018، أنه سوف يتم الإفصاح عن صرفها في حينه، وقال وزير المالية عبر مؤتمر الميزانية أن هناك مبادرات تخص العاملين بالقطاع الحكومي تحت الدراسة فى الوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح عنها في حينه، وافصح عن تخصيص 450 مليار ريال لمرتبات ومزايا مالية للموظفين الحكوميين ، تستطيعون التعرف علي سلم الرواتب الحديث لكادر الجامعات.

أكد وزير المالية محمد الجدعان علي عدم عودة توقيت صرف الرواتب بالهجري مرة ثانية، وذلك من أجل أن يكون صرف مرتبات الموظفين 2018 متوافقاً مع ميزانية السعودية، وللاطلاع علي ما صرح به محمد الجدعان وزير المالية وتوقيت نزول الرواتب 2018 بشكل كامل يمكنكم متابعة المقال.

توقيت صرف الرواتب 2018 بعد صدور الأمر الملكي

صرح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوحيد توقيت صرف الرواتب لجميع العاملين بالسعودية ضمن الأوامر الملكية الجديدة، لتكون في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف المرتبات، كما وجه بصرف العلاوة السنوية 1439،عبر الجدول التالي ويمكنكم الإطلاع علي توقيت نزول الرواتب بالميلادي من خلال الجدول الآتي:

يوم الرواتب بالهجري الرواتب بالميلادي السبت 10 جمادي الأول 1439 27 يناير 2018 الثلاثاء 11 جمادي الأخرة 1439 27 فبراير 2018 الثلاثاء 10 رجب 1439 27 مارس 2018 الجمعة 11 شعبان 1439 27 أبريل 2018 الأحد 12 رمضان 1439 27 مايو 2018 الأربعاء 13 شوال 1439 27 يونيو 2018 الجمعة 14 ذو القعدة 1439 27 يوليو 2018 الاثنين 16 ذي الحجة 1439 27 أغسطس 2018 الخميس 17 محرم 1440 27 سبتمبر 2018 السبت 18 صفر 1440 27 أكتوبر 2018 الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440 27 نوفمبر 2018 الخميس 20 ربيع الثاني 1440 27 ديسمبر 2018

ومن خلال الإطلاع على الجدول السابق يمكنكم معرفة توقيت صرف الرواتب 2018 بعد صدور الأوامر الملكية بتغيير توقيت الصرف لتكون في يوم 27 من كل شهر ميلادي، ومن خلال موقعنا نخبركم دائما بالمستجدات عبر جدول صرف المرتبات، وتوقيت صرف رواتب العاملين 1439، بالتوقيت الميلادي والهجري لهذا العام 2018.

موعد نزول رواتب ذي الحجة 1439

توقيت لإيداع الرواتب في الحسابات البنكية لموظفي الدولة، ويتبعها مواعيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي لنزول الرواتب، مراعاة لظروف مواطني السعودية، حيث يكون توقيت صرف الرواتب للشهر الحالي بالتاريخ بالهجري والميلادي وفقا لبيان وزارة المالية كالآتي :

وبناء عليه فإن موعد صرف رواتب شهر أغسطس لعام 2018 يوافق يوم الاثنين 16 من ذي الحجة 1439هـ، 27 أغسطس 2018م.