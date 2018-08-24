انتحار حاج عراقي بصحن الطواف

أعلنت القوى الخاصة بأمن المسجد الحرام بأنها قد وقع حادث انتحار حاج عراقي في العقد الخامس من عمره ويسمى “حسين الحيدي” بصحن الطواف.
ويجري خلال الوقت الراهن تسليم ملف الحادث إلى “مخفر شرطة الحرم” من أجل استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.
وقد أعلنت مصادر أمنية أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف قد قام الحاج العراقي بالقفز من “سطح الحرم من جهة القبب لتوسعة الملك فهد”، ليسقط في صحن الطواف، محدثاً إصابة أثنين من الطائفين من حجاج بيت الله الحرام.
وعلى الفور تم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ في مستشفى أجياد العام، في محاولة إنقاذ حياة الحاج العراقي المنتحر، ولكنه توفى متأثر بسقوطه، وتباشر الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية التحقيق في الحادث.
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