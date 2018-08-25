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مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس ورجوع الموظفين إلى الدوام بالسعودية ، فبعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت في المملكة العربية السعودية حوالي عشرة أيام كاملة للعاملين في القطاع الحكومي.

حيث بدأت الإجازة من الخامس من شهر ذي الحجة، واستمرت حتى يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، بينما العاملون في القطاع الخاص تراوحت مدة إجازة عيد الأضحى المبارك ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وذلك تبعاً لحاجة العمل ورغبة صاحب العمل.

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ومع اقتراب نهاية شهر أغسطس الجاري ينتظر العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام معرفة مواعيد صرف شهر أغسطس في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف راتب شهر أغسطس بالسعودية

سوف يكون يوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1439 هـ، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 الموافق يوم الاثنين هو موعد عودة الموظفين في المملكة إلى الدوام بعد انقضاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسوف يكون هذا الموعد أيضا هو موعد صرف رواتب شهر أغسطس، وذلك بعد أن تم صدر أمر ملكي خلال الفترة السابقة بتغيير “توقيت صرف رواتب الموظفين” لتكون في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

مواعيد أخرى هامة للمواطنين بالمملكة

يتبقى يومان فقط على صرف رواتب الموظفين.

يتبقى ستة عشر يوماً لصرف “حساب المواطن”.

يتبقى واحد وثلاثين يوماً من أجل صرف “معاشات التعاقد الحكومي”.

يتبقى ثمانية أيام من أجل صرف “نظام ساند”.

يتبقى سبعة عشر يوم من أجل صرف “الضمان”.

يتبقى خمسة أيام على صرف “إعانة التأهيل”.

يتبقى اثنين وعشرين يوماً من أجل صرف “برنامج حافز”.

يتبقى ثلاثة أيام على “فواتير الخدمات”.

يتبقى ثمانية أيام على بداية العام الدراسي في المملكة 1439/ 1440 هـ.

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