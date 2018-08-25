تفاصيل رفع الرسوم الدراسية بالرياض للمدارس الأهلية والأجنبية

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تفاصيل رفع الرسوم الدراسية بالرياض، صرحت وزارة التعليم بالسعودية عن زيادة رسوم الدراسة في مكتب التعليم الأهلي بالرياض، وقررت رفع الرسوم الدراسية لمراحل التعليم المُختلفة وهذا يتعلق بالمدارس الأهلية والمدارس الأجنبية الخاصة بمكتب التعليم الأهلي بمدينة الرياض، وهذا بعد تصريح اللجنة الرئيسية بوزارة التعليم بالسعودية للسنة الدراسية 1439 – 1440 هـ ، وسوف نقدم لكم بيان توضيحي فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية الأجنبية التابعة لتعليم الرياض.

تفاصيل رفع الرسوم الدراسية بالرياض

سوف نتعرف على مقدار الزيادة لرسوم الدراسة للمدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الرياض، حيث بينت الإدارة التعليمية بتعليم الرياض أن مقدار زيادة رسوم الدراسة للسنة الدراسية 1439 -1440 هـ سوف يكون بنحو 500 ريال و3000 ريال وهذا فيما يتعلق بالمدارس الأهلية والأجنبية، ودعت لجنة التعليم الأهلي بوزارة التعليم بالسعودية أولياء الأمور وأكدت على أهمية التواصل معها عبر الدخول إلى موقع “البوابة الإلكترونية” التابع لها وذلك للإطلاع على أي زيادة متعلقة بالرسوم الدراسية ولم يتم الإفصاح عنها من خلال اللجنة الرئيسية بوزارة التعليم بالسعودية.

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بيان يشتمل الزيادة المطروحه في كافة المدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الرياض :

نحن نحرص على تقديم كل ما يتعلق بالجانب التعليمي لذلك نطرح الملف الآتي، والذي يبين نسبة زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية الخاصة بتعليم الرياض، هذا الشأن الذي يحرص عليه أولياء أمور الطلاب، وبصورة خاصة مع قرب ميعاد بدء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية والذي سوف يبدأ بإذن الله يوم الأحد الموافق 22-12-1439هجرياً.