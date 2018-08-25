التسجيل فى نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر الموقع الإلكتروني

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التسجيل فى نظام نور لطلاب الصف الاول الابتدائي، إن نظام نور الإلكتروني هو نظام جديد تم دعمه بواسطة وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية ، حيث يقوم بتسهيل الخدمات التي تخص العملية التعليمية في المملكة بشكل كامل، ومن أمثلتها: توفير المناهج الدراسية والجداول والكشوف التي تحتوي على أسماء الطلاب فى مختلف المراحل، بل وتتيح لأولياء الأمور خدمات متابعة أبنائهم وأدائهم الدراسي والسلوكي وأيضا الاطلاع على نتائج التحصيل الدراسي والامتحانات عبر موقع نور الإلكتروني.

التسجيل فى نظام نور لطلاب الصف الاول الابتدائي

لعل من أبرز تلك الخدمات التي يوفرها نظام نور هو تسجيل الطلاب بالصف الأول الإبتدائي بكل يسر، ومتابعة نتائج ذلك التسجيل سواء بالقبول أو الرفص، وما هي المدارس التي نستطيع تقديم الطلبات إليها بحسب التوزيع الجغرافي مما يجعل الأمر سهل ويسير بالنسبة لأولياء الأمور وتحمل عناء البحث عن أحسن المدارس وتوفير الوقت والجهد في الحصول على تلك الخدمات .

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الأمر الذي ساهم فى إنتشار هذا الموقع بشكل كبير وأشاد به العديد من المستخدمين في المملكة العربية السعودية وهذا يرجع إلى سهولة الدخول والتعامل مع الموقع والواجهة المتميزة التي تيسر على العديد استخدامها، وبشكل خاص بعد التغييرات وأعمال الإصلاح التي تمت به والتي جعلت الموقع يقع في مركز الصدارة بين الكثير من مواقع الخدمات التعليمية .

أما فيما يخص طريقة الدخول والتسجيل عبر نظام نور فإن الأمر سهل للغاية فقط قم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم السعودية عبر نظام نور ومن ثم قم باختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها وهي تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، ثم قم بقراءة شروط وموعد التسجيل سواء كان خاص بالطلبة من أبناء السعودية أى الذين يحملون الجنسية السعودية وحسب ام الطلاب من غير أبناء السعودية أى المغتربين، فعليك قراءة الشروط جيدا.

ثم قم بتعبئة الإستمارة الإلكترونية وتدوين جميع البيانات المتعلقة بالطالب والتي تشتمل على تاريخ ميلاد الطالب واسم الأم والابن ومكان السكن وحالته الصحية، وبعد الإنتهاء من عملية التسجيل ما عليك إلا متابعة الموقع للإطلاع على نتيجة التسجيل وما هي المدارس التي قامت بالقبول وما هي الخطوات التي عليك اتباعها في إتمام عملية التسجيل والتي يجب عليك استكمالها، إن نظام نور الإلكتروني يهدف إلي توفير الوقت والجهد وتحمل العناء والمشقة التي كان يتحملها الآباء والأمهات قبل إنشاء موقع نظام نور والذي سهل عملية التقديم والتسجيل للطلاب .