سد النهضة في «ورطة».. وإثيوبيا: المشروع قد لا يرى النور

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قال رئيس وزراء إثيوبيا ، آبي أحمد ، اليوم السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن سد النهضة الإثيوبي الذي تبنيه بلاده في الوقت الحالي ، على مجرى نهر النيل ، يواجه عدة مشكلات.

وبحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» ، نقلا عن آبي أحمد ، رئيس الوزراء الإثيوبي ، ما قاله في خطاب اليوم السبت ، فإن هناك عدة مشكلات ، تواجه تصميم سد النهضة.

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موقع «ذا ريبورتر» الإثيوبي ، تحدث في الأمر ذاته بالمزيد من التفاصيل ، حيث أورد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ، الذي قال إنه زار مشروع سد النهضة الإثيوبي قبل شهرين ، ورصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية ، من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.

وأوضح آبي أحمد ، أن شركة ساليني الإيطالية ، سوف تنتهي من الجزء الخاص بها من المشروع ، في الوقت المحدد ، وزاد: «الشركة الإيطالية تطالب في الوقت الحالي ، بمبالغ ضخمة ، وذلك على خلفية التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة في إثيوبيا».

وبحسب موقع «ذا ريبورتر» ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «سلمنا سدا مائيا معقدا ، لشعب لم ير سدا في حياته ، وإذا سرنا على المنوال الحالي ، فإن المشروع قد لا يرى النور في أي يوم».