ترامب ناعيا ماكين: متعاطفون مع أسرة الراحل.. قلوبنا معكم ونصلي من أجلكم

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نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، السيناتور الجمهوري جون ماكين ، الذي توفي فجر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ، أعرب الرئيس الأمريكي ، عن تعاطفه واحترامه العميقين لأسرة السيناتور الراحل ، قائلا: «قلوبنا معكم ، ونصلي من أجلكم».

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وماكين كان من أشد المعارضين لدونالد ترامب ، حتى أنه أوصى قبل وفاته بـ 3 أشهر ، بأنه لا يريد ترامب في جنازته ، حيث أبدى رغبته في أن يمثل نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بنس ، البيت الأبيض في جنازته.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض ، وذلك حدادا على وفاة السيناتور الجمهوري ، جون ماكين.

قناة «الحرة» الإخبارية ، أوردت في خبر عنها اليوم الأحد ، أن ترامب نعى ماكين قائلا: «تعازينا الحارة واحترامنا ، وقلوبنا مع أسرة السيناتور ماكين».

بول ريان ، رئيس مجلس النواب الأمريكي ، نعى ماكين قائلا: «السيناتور الراحل وضع المبدأ قبل السياسة ، ووضع مصلحة البلاد أمام مصلحته الخاصة ، وكان واحدا من أكثر الرجال شجاعة في القرن» ، كما وصف يوم وفاة ماكين ، بأنها «يوم حزين للولايات المتحدة الأمريكية».

وأعلنت عائلة السيناتور الأمريكي الجمهوري ، جون ماكين ، وفاته في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، عن عمر ناهز 81 عاما ، متأثرا بإصابته بسرطان في الدماغ.

عائلة ماكين ، أعلنت أمس السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن السيناتور الجمهوري ، سوف يتوقف عن تلقي علاج سرطان الدماغ الذي عانى منه.

وفي الصيف الماضي ، شخّص أطباء أمريكيين ، إصابة ماكين بأنها سرطان دماغ متسارع النمو ، وبعدها خضع للعلاج ، بدءا من يوليو من العام الماضي 2017 ، كما غادر الراحل العاصمة الإدارية واشنطن ، ليكون مع عائلته في ولاية أريزونا ، رغم كونه ما يزال ناشطا في تصريحاته ، بوصفه شخصية سياسية بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية.