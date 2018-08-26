الخارجية تكشف عن أسباب زيارة شكري ورئيس المخابرات إلى أديس أبابا غداً

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حيث يتوجه سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى العاصمة الأثيوبية من أجل نقل “رسالة شفهية” من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الأثيوبي “آبي أحمد”.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد قائلاً “إن الزيادة تهدف إلى متابعة مسارات العلاقات بين الدولتين المصرية والأثيوبية، وبحث سبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة من أجل تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، ومخرجات الاجتماعي التساعي الأخير الذي قد تم عقده في العاصمة الإثيوبية خلال شهر مايو لعام 2018”.

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وأوضح السفير أحمد أبو زيد “إن الاجتماع مع آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي من المنتظر أن يتم خلاله بحث تطورات إقامة صندوق البنية التحتية بين جمهورية مصر العربية، والسودان، وإثيوبيا، بما يعمل عمل على تفعيل سبل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية”.

أضاف “أن الزيارة أيضا سوف تتناول التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب بحث سبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والهامة بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية”.