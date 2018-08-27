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موقف محرج يتعرض له ترامب أثناء زيارة مستشفى أطفال بـ أوهايو، وقد تم رصد هذا الموقف من قبل عدسات الكاميرات حيث أخطاء الرئيس دونالد ترامب في رسم علم بلاده وسط مجموعة كبيرة من الأطفال.

وقد أعلن الموقع الأمريكي “ماشابل” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انضم إلى السيدة الأولى “ميلانيا ترامب، وأليكس آزار” وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية في جلسة من أجل التقاط الصور التذكارية في “مستشفى للأطفال” قائمة في ولاية أوهايو.

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وخلال تلك الزيارة قد قام الرئيس الأمريكي بعض من الوقت هو جالس على طاولة تلوين مع عدد من الأطفال، وقد قامت الكاميرات برصد شريط أزرق إضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى علم بلاده.

وأعلنت وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية قائلة “عن غير قصد على ما يبدو هذا الخطأ الذي تحول إلى ما يشبه فضيحة، عندما تم نشر تغريدات أرفق معها صورة الزيارة”.

كما ظهرت الصورة بوضوح في “لوحة تلوين” الرئيس للعلم الأمريكي، حيث وضع اللون الأزرق في المكان الذي لا ينبغي أن يكون فيه اللون الأزرق، ومن المتعارف عليه أن العمل الأمريكي “يتضمن على ثلاثة عشر شريطاً باللون الأحمر والأبيض”، يمثل المستعمرات البريطانية الثلاثة عشر والتي أعلنت استقلالها وأصبحت أمريكا هي الأولى خلال عام 1776 م.

بينما يظهر في العلم الأمريكي باللون الأزرق على خليفة الخمسين نجمة في العمل واحدة لكل ولاية في المستطيل الموجود في الزاوية اليسرى العليا من علم الولايات المتحدة الأمريكية.

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