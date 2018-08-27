الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 شهر ذو الحجة برقم الطلب

Advertisements

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة1439، موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرف المساعدات المقطوعة 1439 شهر ذي الحجة، وما هي الشروط والضوابط اللازمة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال المقال.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439

إن المساعدة المقطوعة هي مساعدات تمنحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة بالمملكة العربية السعودية، من أجل إعانة الأسر السعودية التي هي بحاجه للمساعدة ، يقوم الضمان الاجتماعي بإحصاء الأسر التي سجلت نفسها وقامت بالتقديم من أجل الحصول على المساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي أيضا بحصر كافة المعلومات عن تلك الأسر والأفراد، وهل ينطبق عليها الشروط أم لا، سواء دخل الأسرة او تعداد أفرادها، وهل هذه الأسرة هي محتاجه بالفعل و تستحق هذه المساعدة أم لا، كما يتم تسجيل هذه الأسر بشكل تلقائي في برنامج دعم حساب المواطن إلي جانب استحقاقهم مقطوعة الضمان الاجتماعي 1439 وهذه المساعدات لا ترتبط بموعد في صرفها.

Advertisements

استعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي 1439

يمكن الآن لكافة الأسر التي سجلت نفسها في مقطوعة الضمان الاجتماعي والمستحقين لتلك المساعدات والتي تنطبق عليهم الشروط، أي أنهم يستحقون بالفعل لهذه الإعانة، يمكنهم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة التي يمنحها لهم الضمان الاجتماعي وذلك عبر الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي للاستعلام عنها، ويجب عليهم القيام بوضع البيانات المطالب بها وتحديثها من وقت لآخر.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 برقم الطلب

يستطيع المواطنون بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدني الخاص بمسجل الطلب، ولقد صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذا الدعم المادي يستفيد منه كثيرا من الأسر المحتاجة، حيث يتراوح المبلغ بين 14.000 ريال سعودي حتى 30.000 ريال سعودي، وهذا على حسب احتياج كل أسرة لتلك الإعانة.

تمنح هذه المساعدات المقطوعة للمواطنين من أبناء السعودية أي من هم يحملون الجنسية السعودية وتنطبق عليهم الشروط اللازمة لاستحقاق هذا الدعم المادي في تلك المساعدة، وهذه الشروط هي كالتالي:

1. يجب أن لا يقل سن المواطن المستفيد من دعم المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

2.أن يكون هذا المواطن الذي يستحق المساعدات ليس لديه أي سجلات تجارية.

3. أن يكون من محدودي الدخل، لأن هذه المساعدات التي يمنحها الضمان الاجتماعي هي للأسر الأشد احتياج ومحدودة الدخل.

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه سوف يتم صرف دفعه جديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي في شهر ذي الحجة الحالي.