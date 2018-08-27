قتلى وجرحى بحادث إطلاق النار بفلوريدا.. و تصريحات مثيرة حول القاتل

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أعلنت “شرطة جاكسونفيل” أن هناك مسلح قد قام بإطلاق النار أمس الأحد خلال “مسابقة لألعاب الفيديو” قد أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية وبالتحديد في شمال شرق الولاية.

وقد أسفر حادث إطلاق النار عن سقوط عدد من القتلى، وأكدت الشرطة أن المتهم قد لقى مصرعه في نفس مكان الحادث، وقد أعلن مايك وليامز شريف المدينة خلال مؤتمر صحفي عن الحادث قائلاً “ليس لدينا مشتبه به آخرون خلال الوقت الحالي، لدينا مشتبه به واحد في تلك القضية، ومات في المكان نفسه”.

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وأضاف “هو ذكر، أبيض، ونحن نواصل عملنا للتأكد من هويته”، وحسب التصريحات التي أعلنها وسائل الإعلام المحلية الأمريكية جاء فيه “سقوط أربعة قتلى، وأحد عشر جريحاً”.

ولكن الشرطة الأمريكية لم تعلن حتى الوقت الراهن عن حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا، وقد وقع الحادث خلال “مسابقة لكرة القدم الأمريكية عبر ألعاب الفيديو” في حانة في منطقة “جاكسونفيل لاندينج”.

وأعلن رئيس شرطة المنطقة “إن حادث إطلاق النار قد وقع داخل أحد المطاعم الترفيهية”، ولم يدلي بأي تفاصيل أخرى عن الحادث واكتفى بالقول “إن السلطات انتهت لتوها من تمشيط المكان”.

وقد نقلت الصحيفة الأمريكية “لوس أنجليس تايمز” عن أحد اللاعبين المشاركين في المسابقة وهو شاهد عيان على الحادث أعلن أن “مطلق النار هو لاعب شارك في المسابقة، وخسر، ولكن الشرطة لم تؤكد تلك المعلومة إلى الآن.

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