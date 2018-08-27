سداد المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية والإطلاع على مخالفات المرور برقم الهوية

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سداد المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر، لقد أطلقت المملكة العربية السعودية موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة، حيث أنه البوابة التي تتم من خلالها تسهيل كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين السعوديين وأيضا المقيمين على الأراضي السعودية ، من أجل تيسير الإجراءات عليهم في المملكة، مثل استخراج بطاقة الرقم القومي، وسداد مخالفات المرور، واستخراج الجوازات وأيضا التأشيرات، وذلك من أجل تحمل العناء والمشقة وأيضا توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين بالمملكة، وعدم تعرضهم للزحام وعناء الذهاب إلي المكاتب من أجل القيام بتلك الإجراءات.

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سداد المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر

إن هدف إطلاق موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية هو الإقلال من تعداد الموظفين والمراجعين فى كافة الهيئات القائمة على تسهيل هذه الخدمات على المواطنين وهدف الموقع أيضا هو توفير الوقت والجهد وتخفيف العبء الناتج عن التكدس والزحام ، وتوفير الوقت الذي يهدر في طوابير الإنتظار، لمن كان يرغب في استخراج بطاقة الرقم القومي أو من يريد في سداد الغرامات المالية المقررة على المركبات أو طلب الحصول على جوازات السفر وغيرها .

كما يقدم الموقع أيضاً هذه الخدمة طوال اليوم وليس مقيد بموعد العمل المتعارف عليه لدى الجهات الحكوميه، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المواطنين الذين كانوا يعانون من هذا الأمر فيما مضي، لذلك أصبح الموقع محط إهتمام من الجميع وأيضا أقدم عليه الكثيرون .

كيفية الاستعلام ودفع المخالفات المرورية برقم الهوية

أما فيما يخص طريقة الاستعلام عن التجاوزات المرورية عبر بوابة أبشر فهي تتم عن طريق خطوات سهلة للغاية فقط تستطيع أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبوابة وعندها تقوم باختيار القسم أو الخدمة التي تريد الحصول عليها وهي الإطلاع على المخالفات المرورية.

وبعد هذا سوف تكون مطالب بإضافة رقم الهوية وقد يطلب منك بعض البيانات الأخرى مثل رقم المركبة والجوال وغيرها ،ثم ينبثق الملف الخاص بك وحينها يمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات، وقد يتم الولوج إلى الرابط لكي يتم تأكيد الهوية من خلال الهاتف النقال من خلال التفعيل الذاتي وفى جميع الحالات سوف تستطيع الدخول على الموقع والإطلاع على المخالفات المرورية بكل يسر .

أما فيما يخص سداد هذه الغرامات فهي تتم في خطوات سهله أيضاً عبر إدخال رقم حسابك البنكي ويتم استقطاب المبلغ بالكامل فى غضون بضع ثوان.