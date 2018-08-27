تعرف على حقيقة هجوم الحوثيين على مطار دبي

ذكرت تقارير إخبارية تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، نفت مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس، تعرضها لأي هجمات من قبل المسلحين الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران لمطار دبي الدولي بطائرة مسيرة، وهو ما زعمته بعض التقارير الإخبارية الكاذبة في سائل الإعلام الحوثية ، وأضافت أن العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات ” أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي، وحركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي”.

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وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد قالت في وقت سابق إن طائرة مسيرة من النوع (صماد 3) استهدفت المطار، دون أن تذكر أي أدلة كما لم ترد أي تقارير عن أضرار أو إصابات بشرية.