المرأة السعودية تحقق انتصارات جديدة في قطاع البلديات والطيران

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تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الإصلاحية من أجل إتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب القيادية بداخلها، حيث قام أمين محافظة جدة بإصدار قرار إداري بقي بتكليف 3 نساء لتولي رئاسة بلديات فرعية بجدة.

كما حصلت أيضا خمس نساء سعوديات على رخص لقيادة “طائرات ركاب”، وتأتي تلك الخطوات في مجال تكمين المرأة بشكل سريع، من أجل جعل مساهمات القوية داخل المجتمع السعودية لتحقيق رؤية “المملكة للتنمية المستدامة 2030”.

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وتبعاً لما قد تم الإعلان عنه في صحيفة الرياض السعودية فقد أمر صالح التركي أمين جدة بإصدار قرار إداري يقضي بتكليف ثلاث نساء سعوديات من أجل تولي رئاسة البلديات الفرعية بجدة.

وقد تضمن القرار الإداري تكليف “هبة البلوي” برئاسة بلدية الشرفية الفرعية، وتولي مريم أبو العينين رئاسة البلديات النسائية الفرعية “كمسؤولة عن النشاطات المخصصة للنساء، المرتبطات بوكيل الأمين للخدمات مباشرة، وتكليف رشا المهني برئاسة بلدية ذهبان الفرعية، وتقرر أيضا تغيير مسمى “الإدارة العامة للخدمات النسائية إلى البلدية النسائية الفرعية”.

وقد أعلن محمد البقمي المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة قائلاً “القرارات التي أصدرها الأمين تهدف إلى رفع وتطوير إنتاجية وأداء فروع البلديات بسبب ما تتطلبه المرحلة القادمة من العمل الجاد والتعزيز والاستفادة من كفاءة العناصر النسائية المتميزة”.

وقد صرحت صحيفة عكاظ السعودية أن الهيئة العامة للطيران المدني قد قام بإصدار خمس رخص لسيدات سعوديات، قد سمح لهن بالعمل “كابتن” لقيادة طائرات في شركات الطيران.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية “إن تلك الخطوة تأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهي إحدى استراتيجيات منظمة الطيران العالمية إيكاو”.

وأوضحت “أنه توجد معاهد للجنسين لتعليم الطيران”، وأشارت الهيئة أنها تدعم وتشجع عمل المرأة السعودية في قطاع الطيران”، وأوضحت “أنه قد تم توظيف عدد كبير من النساء خلال الفترة السابقة في الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التي تقوم على تقديم الخدمات في المجالات الفنية”.

وقد شهد العام الجاري 2018 حصول المرأة السعودية على العديد من حقوقها في شتى المجالات، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي خلال عام 2017، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة والحصول على رخصة.

وقد تم اعتماد تطبيق “أحكام نظام المرور، واعتماد اللوائح التنفيذية داخل المملكة بما فيها من إصدار رخص قيادة للإناث والذكور على حد سواء”، وقد تم تطبيق هذا الأمر الملكي في منتصف عام 2018.

ويجدر هنا الإشارة أنه خلال شهر مايو للعام السابق 2017 قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها في الأجهزة المرتبطة ذات الصلة بالتعامل مع الخدمات والطلبات المقدمة للمرأة السعودية.

إلى جانب القيام حصر جميع الشروط التي تتضمن طلب الحصول على موافقة “ولي أمر المرأة” في إتمام جميع الإجراءات أو الحصول على أي خدمة مع العمل على إيضاح أساسها النظامي، والعمل على الرفع عنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور الأمر الملكي.

وقد أعلنت نسبة كبيرة من النساء السعوديات أن الأمر الملكي يعد انتصار لهن، وقد طالبن بتنفيذ آليات القرار، والعمل على توسيعه حتى تتمكن المرأة السعودية من السفر إلى الخارج دون الحاجة إلى مرافقة وليها.

وخلال شهر أكتوبر لعام 2017 قد أعلنت تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه قد تقرر “البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب بمنطقة جدة، والرياض، والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال عام 2018، تبعاً للضوابط الخاصة بذلك، وبهذا القرار تكون تلك هي المرة الأولى في تاريخ السعودية التي يسمح بها بحضور العائلات السعودية لمباريات كرة القدم”.

وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 إلى خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي شاملة، وقد أكدت زيادة نسبة النساء داخل سوق العمل السعودية إلى نسبة تصل إلى ثلاثة في الفترة الحالية، مقارنة بنسبة اثنين وعشرين في المئة خلال شهر مارس لعام 2017.

وقد وافق مجلس الشورى السعودي على “توظيف المرأة السعودية في قطاعات وزارة الحرس الوطني” وتمليك العسكريين سكناً بعد التقاعد”، وقد جاءت تلك الموافقة بسبب توصية قد تم رفعها من لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي.

وأعلن عضو اللجنة اللواء عبدالهادي العمري “إن الموافقة جاءت على توصية ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير”.

وأشار “إن المرأة السعودية تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية، أم في تحليل المعلومات كالدول المتقدمة”، وخلال شهر سبتمبر لعام 2017 قد أعلنت السلطات السعودية بتعيين المرأة السعودية في منصب حكومي كبير للمرة الأولى بعد أن تم تعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدة محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، بعد صدور أمر فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية لتكون بذلك أول امرأة سعودية تتولى منصب في العمل البلدي.

وخلال شهر ديسمبر لعام 2017 قد تم إصدار قرار من وزير الثقافة والإعلام الدكتور “عواد بن صالح العواد” بمنع بث أي برنامج أو مسلسل يتضمن إساءة ضمنية أو صريحة ضد نساء السعودية أو إلى أي فئة أخرى، وقد أكدت الوزارة في بيان صادر عنها “إن أي قناة تعرض أعمالا مخالفة، سوف يطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات”.

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