روسيا تعلن عن تخصيص مساعدات مالية لأقليات الروهينجا

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أعلنت الدولة الروسية أنها سوف تقوم بتخصيص مبلغ يقدر بحوالي مليوني دولار إلى بنجلاديش وميانمار، من أجل مساعدة اللاجئين من أقليات الروهينجا المسلمين.

قد أعلن فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي الدائم في منظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول “الوضع في ميانمار، حيث أعلن أن بلاده تعزم مساعدة حكومة بنجلاديش، وحكومة ميانمار على أساس التكافؤ.

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وأشار السفير الروسية “إن روسيا سوف تقوم بتخصيص المساعدة إلى ميانمار وبنجلاديش خلال العام الحالي 2018، والعام القادم 2019، مليون دولار إلى حكومة ميانمار، ومليون دولار إلى حكومة بنجلاديش في إطار برنامج الأغذية العالمي”.

وأضاف فاسيلي نيبينزيا “إننا على يقين أن حل مشاكل ولاية راخين، يمر ببناء حوار وإعادة ثقة بين بنجلاديش وميانمار، فالمشاكل التي تواجهها راخين متعددة الجوانب ومعقدة، ولا يمكن معالجتها إلا بطرق سياسية دبلوماسية”

وأضاف “‘إن محاولات عدد من الدول تحميل دوائر معينة في ميانمار كامل المسؤولية عن حل الأزمة، متناسية نشاطات الجماعات الإرهابية التي كانت السبب الأول لاندلاعها، وعرقلة إحلال السلام في ميانمار”.

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