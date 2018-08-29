أزمة جديدة تهدد العمل في سد النهضة الإثيوبي.. تعرف عليها

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أزمة جديدة يواجهها سد النهضة الإثيوبي ، حيث أعلن عمال البناء في السد ، اليوم الأربعاء ، دخولهم في إضراب عام أدى بدوره إلى توقف العمل في بناء سد النهضة ، في ذات الوقت الذي تحدث فيه آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي ، عن مشكلات إدارية تواجه سد النهضة.

إفريم ولد كيدان ، المدير العام لمشروع سد النهضة ، قال إن موظفي سد النهضة ، نظموا إضرابا عاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية ، وطلبوا زيادة رواتبهم وتحسين المعيشة ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية ، وفقا لـ«روسيا اليوم».

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موظفون قالوا إنهم وضعوا بصماتهم على مشروع سد النهضة ، قالوا في اتصال هاتفي للتليفزيون الإثيوبي ، إن المقاول لم يلب رغباتهم في زيادة الرواتب ، ما أدى بدوره إلى زيادة أعبائهم المعيشية ، بينما قال مدير مشروع سد النهضة ، إن المناقشات جارية لحل المشكلة مع المقاولين والعمال ، معربا عن أمله في أن يعود العمال إلى عملهم.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، في وقت سابق ، أن تأخر عملية بناء سد النهضة ، سببها «الإدارة الفاشلة للمشروع» ، وحمّل شركة «ميتيك» التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبية ، المسؤولية عن ذلك ، وفسخ التعاقد معها.