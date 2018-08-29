أزمة جديدة تهدد العمل في سد النهضة الإثيوبي.. تعرف عليها

منذ 58 دقيقة عربي ودولي
أزمة جديدة تهدد العمل في سد النهضة الإثيوبي.. تعرف عليها

أزمة جديدة يواجهها سد النهضة الإثيوبي ، حيث أعلن عمال البناء في السد ، اليوم الأربعاء ، دخولهم في إضراب عام أدى بدوره إلى توقف العمل في بناء سد النهضة ، في ذات الوقت الذي تحدث فيه آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي ، عن مشكلات إدارية تواجه سد النهضة.

إفريم ولد كيدان ، المدير العام لمشروع سد النهضة ، قال إن موظفي سد النهضة ، نظموا إضرابا عاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية ، وطلبوا زيادة رواتبهم وتحسين المعيشة ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية ، وفقا لـ«روسيا اليوم».

موظفون قالوا إنهم وضعوا بصماتهم على مشروع سد النهضة ، قالوا في اتصال هاتفي للتليفزيون الإثيوبي ، إن المقاول لم يلب رغباتهم في زيادة الرواتب ، ما أدى بدوره إلى زيادة أعبائهم المعيشية ، بينما قال مدير مشروع سد النهضة ، إن المناقشات جارية لحل المشكلة مع المقاولين والعمال ، معربا عن أمله في أن يعود العمال إلى عملهم.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، في وقت سابق ، أن تأخر عملية بناء سد النهضة ، سببها «الإدارة الفاشلة للمشروع» ، وحمّل شركة «ميتيك» التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبية ، المسؤولية عن ذلك ، وفسخ التعاقد معها.