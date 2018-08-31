ما الذي سوف ينقذ تركيا بعد أن بلغ التضخم 16٪ وخسارة الليرة 40٪ من قيمته مقابل الدولار

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ما الذي سوف ينقذ تركيا بعد أن بلغ التضخم 16٪، وزير المالية التركي بريت ينقل عدم الاهتمام: “نحن لا نرى مخاطر كبيرة في الاقتصاد التركي أو النظام المالي”. لكن الحكومة الألمانية تدرس تقديم مساعدات طارئة لتركيا ، ويقول المحللون إن الساعة تدق، ولقد ألغى البنك المركزي التركي يوم الأربعاء جزءًا من دعمه الطارئ لبنوك البلاد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى إحياء مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للبلاد مع استمرار انخفاض الليرة التركية.

ما الذي سوف ينقذ تركيا بعد أن بلغ التضخم 16٪

وأضافت وكالة موديز في ملاحظاتها التوضيحية إلى مخاوف المستثمرين مع تصنيف 18 بنكاً تركياً خوفاً من مواجهة صعوبات متزايدة في إعادة تمويل قروضهم بالعملات الأجنبية: “هناك خطر متزايد من الجانب السلبي في سيناريو التمويل، يبث وزير المالية التركي بارات البيرق ، زوج ابنة الرئيس أردوغان ، قلقا ، كما كان. وقال للصحفيين على متن طائرته لدى عودته من زيارة لباريس “لا نرى مخاطرة كبيرة في الاقتصاد التركي أو النظام المالي”.

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وقال ألبراق إنه سيعلن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الشهر المقبل لمعالجة الديون والتضخم ، والتي ارتفعت إلى 16 في المائة الشهر الماضي، وأدى انهيار الليرة ، التي فقدت 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام ، إلى حدوث موجات صادمة للنظام المالي العالمي ، مما أثار مخاوف من تعرض بعض البنوك الأوروبية لتركيا ، والمخاوف بشأن الأسواق الناشئة بشكل عام. ويخشى المحللون من أن التخلف عن سداد الشركات سوف يؤثر على البنوك التركية.

وتعهد البنك المركزي التركي في وقت سابق من هذا الشهر بتزويد البنوك بكل السيولة التي تحتاجها، بعد أن انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى سعر له مقابل الدولار ، أعاد البنك المركزي إنشاء سقف الاقتراض بالعملة الأجنبية ، مما حد من إمكانية الوصول إلى التمويل قصير الأجل.

وتكهن المحللون بأن هذه الخطوة لن تساعد في شفاء المشاكل المالية في تركيا ، والتي تتراوح من التضخم المتصاعد إلى مخاوف متزايدة من أن البنوك والشركات في البلاد لن تكون قادرة على تغطية الديون بالعملات الأجنبية ، وينتظرون اجتماع البنك المركزي في سبتمبر. لمعرفة ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة.

وقال بيوتر ماتياس ، وهو استراتيجي في رابوبنك في لندن: “الجميع يعلم أن صانعي السياسة في تركيا بحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين ورفع سعر الفائدة الرسمي في 3 سبتمبر”، لكن ارتفاع أسعار الفائدة ، المقبولة على نطاق واسع كإجراء مشترك لمكافحة التضخم ، هو خطوة مثيرة للجدل إلى حد كبير في تركيا ، حيث وعد الرئيس أردوغان شعبه بالازدهار الاقتصادي.

يقول المحللون إن الساعة تدق. في ألمانيا ، تفكر الحكومة في تقديم مساعدات طارئة إلى تركيا مع تزايد المخاوف من حدوث أزمة واسعة النطاق ، مع جميع المخاوف من عدم الاستقرار في المنطقة وتدفقات جديدة من اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، كما أن أعصاب المستثمرين تبعث على القلق لأن واشنطن وأنقرة لم تحلا نزاعهما بشأن اعتقال الكاهن الأمريكي في تركيا ، ورداً على ذلك ، فرضت إدارة ترامب عقوبات في الأسابيع الأخيرة على تركيا.