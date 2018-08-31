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لماذا تشعر برلين بالقلق من امتداد الأزمة التركية، يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن المحادثات الطارئة تُعقد ، لكنهم يصرون على وجوب إشراك العملة. قد يؤدي الانهيار الاقتصادي التركي إلى مزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط وإشعال موجة جديدة من الهجرة إلى شمال أوروبا، تدرس الحكومة الألمانية تقديم مساعدات مالية طارئة لتركيا وسط مخاوف في برلين من أن أزمة اقتصادية كبرى ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ، حسب مسؤولين ألمان وأوروبيين.

لماذا تشعر برلين بالقلق من امتداد الأزمة التركية

لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة وقد لا تسفر عن شيء ، لكن الخيارات التي تتراوح بين خطة إنقاذ أوروبية منسقة إلى أزمة ديون منطقة اليورو إلى قروض مشروع محددة للتنمية التي تسيطر عليها الحكومة والمساعدات الثنائية.

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مخاوف برلين من إنهيار الاقتصاد التركي

قد تصفح أوروبا، وتولد مزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط وتشعل موجة جديدة من الهجرة إلى شمال أوروبا. وقال مسؤول ألماني كبير “إننا نقوم بالكثير لاستقرار تركيا ، وليس لدينا الكثير من الخيارات”، في حكومات أوروبية أخرى ، أيضا ، تتزايد المخاوف. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لامير الذي استضاف نظيره التركي في باريس يوم الاثنين انه من المهم دعم جهود تركيا لإصلاح اقتصادها.

لكن الاقتصاديين يقولون أنه من السابق لأوانه تحديد بالضبط كم من الأموال سوف تحتاج تركيا، لأن جزءا كبيرا من ديونها السيئة هي في أيدي القطاع الخاص. ويشيرون إلى الأرجنتين، والاقتصاد الذي يطرح نفسه.

وهذه المساعدة احتفال المصالحة مثيرة بين ألمانيا وتركيا، على الرغم من انتمائهم إلى نفس تحالف سياسي وعسكري (الناتو) والعلاقة الماضية ، والانتقال تدريجيا بعيدا منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا.

ألمانيا نهج يتعارض مع مثيله في الولايات المتحدة، الذي أبدى اهتماما كبيرا في تهدئة الأسواق التي انهارت مع الليرة التركية في وقت سابق من هذا الشهر. الرئيس ترامب، في الصراع مع أردوغان بسبب القبض على قس أمريكي في تركيا، فرض عقوبات رادعة.

يقول المتحدثون الألمان إن هذه السياسة ربما تكون قد زادت من ضائقة تركيا وخفضت ثقة الأسواق فيها. وقال مسؤول ألماني كبير “انه حقا جنون وهي سياسة خاطئة.”

قلق برلين الرئيسي هو أن الأزمة يمكن أن تقوض صفقة مهمة مع تركيا ، حيث اعتقلت أنقرة اللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا في طريقهم إلى أوروبا في مقابل الحصول على التمويل. شهدت ألمانيا احتجاجًا عامًا بعد استيعاب ما يقرب من مليوني طالب لجوء منذ عام 2015.

وقد أدى انهيار الليرة التركية ، التي فقدت 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام ، إلى زيادة التضخم والضغط على الشركات والشركات والأفراد الذين لديهم ديون بالعملة الأجنبية.

كانت البلدان التي لديها مشاكل في الميزانية العمومية قد اتصلت في السابق بصندوق النقد الدولي من واشنطن ، والذي يمكن أن يوفر السيولة للدول الأعضاء مقابل إصلاحات اقتصادية غير شعبية. ولكن عندما تهدد الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على أي طلب تركي من الصندوق ، يقول المتحدثون في برلين وبروكسل إن أوروبا قد تضطر إلى الدخول في الصورة.

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه يجري إجراء محادثات طارئة ، لكنه أصر على ضرورة إشراك صندوق العملات. وقال أحد المصادر إن الطرق الأخرى التي لا تصل إلى الإنقاذ المالي الكامل يمكن أن تكون قروضا من بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لمشاريع محددة. في مثل هذه الحالات سوف تتطلب موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبدون مشاركة صندوق النقد الدولي ، سيكون من الضروري إنشاء آليات جديدة تتطلب إجماعًا في الاتحاد الأوروبي ، حسبما قالت مصادر ألمانية وأوروبية.

على أية حال ، فإن حزمة مساعدات أوروبية مماثلة لتلك التي قدمت إلى اليونان وبلدان اليورو الأخرى في أزمة الديون في المنطقة ستتطلب مجموعة من إجراءات التقشف التي قد لا يتمكن أردوغان من قبولها. هذا الرئيس ، الذي أعيد انتخابه في يونيو على وعد بالازدهار الاقتصادي ، يجادل بأن اقتصاد بلاده يتمتع بصحة جيدة.

أي مساعدة ألمانية لأردوغان ستشمل أيضا مخاطر سياسية للمستشارة أنجيلا ميركل. وقد أظهر استطلاع نشر الأسبوع الماضي أن 72٪ من الألمان يعارضون أي مساعدات مالية لتركيا. هذه المساعدة أيضا أدت إلى تفاقم التوترات بين المستشارة والرئيس ترامب ينتقد سياسة الهجرة الليبرالية من ألمانيا، للإنفاق العسكري وسياسة الطاقة والفائض التجاري مع الولايات المتحدة.