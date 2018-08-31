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إضراب بجميع الهيئات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم اليوم.. تعرف على الأسباب، حيث أعلن جميع موظفين الهيئات الدبلوماسية التابعة لإسرائيل المتمثلة في “الممثليات، والسفارات، والقنصليات” في مختلف أنحاء العالم عن الإضراب العام احتجاجاً منهم على تأخر صرف رواتبهم واحتجاجاً على ظروف العمل.

وقد أعلنت القناة الثانية العبرية صباح اليوم الجمعة الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 “إن الإضراب سوف يشارك فيه نحو ستمائة موظف، وسوف يبدأ صباح اليوم الجمعة”.

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وبحسب التصريحات التي أعلنتها “القناة العبرية” فإنه من المتعين أن تتوقف جميع الأنشطة الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، بسبب هذا الإضراب، وأشارت “إن السفارات سوف تتوقف عن استقبال المواطنين الأجانب، وكما سوف يتم إلغاء جميع الفعاليات والاجتماعات الخاصة بالسفارات الإسرائيلية”.

وأوضحت القناة “إن لجنة خاصة من موظفي البعثات الدبلوماسية في إسرائيل، سوف تقوم بإجراء مفاوضات مع السلطات بخصوص الوصول إلى تسوية لتلك الخلافات، استكمالاً لجهود سابقة قد قامت بها دون الوصول إلى نتائج”.

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