الجوازات تقرر مصير المرافقين عام 2019 وترفع الرسوم لـ 6 آلاف ريال لبعض المهن

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الجوازات تقرر بشكل رسمي مصير المرافقين عام 2019، يواجه المرافقين مشكلات عديدة سواء دخلوا الي المملكة العربية السعودية لزيارة مع نهاية تلك الزيارة أو كمقيمين مرافقين، حيث تطبق عليهم الشروط المالية المستحقة من الرسوم المتعلقة بالمرافقين داخل المملكة.

الجوازات تقرر بشكل رسمي مصير المرافقين 2019

وبناء على سؤال من أحد اليمنيين المقيمين داخل المملكة وهو حاصل على اقامه كامله ودائمة ،قال في سؤاله لإدارة الجوازات على صفحتها الرسمية التابعة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أن عائلته المقيمة معه داخل السعودية وهم يحملون هوية زائر هل سوف يتم تجديد الزيارة لهم او تتحول الي إقامة؟” فكان الجواب من الجوازات في غضون بضع دقائق وكان الرد كالتالي:

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” في حالة تواجد أي إعلانات رسمية من الإدارة العامة للجوازات، سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المسؤلة عن ذلك ”. ولقد صرحت الجوازات بالمملكة أنها قامت بتطبيق زيادة الرسوم المتعلقة بالعمال الوافدين، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية بنحو 500 ريال كل شهر أى ما يعادل 6000 ريال كل عام وذلك من كافة المنشآت التابعة للقطاع الخاص والتي يزداد بها تعداد العاملين الوافدين عن السعوديين، وأكدت وزارة العمل أن تلك المنشآت سوف يكون لزاما عليها سداد ذلك المقابل المالي عن كل وافد يزيد على متوسط عدد العاملين السعوديين في تلك المنشأة.

وسوف يستثنى من هذا القرار عدد من الفئات وتشتمل على الآتي:

1. المواطنين من أبناء السعودية.

2. العاملين من أبناء الخليج.

3. العمالة المنزلية.

لقد صرح مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن قراره قبيل بضعة شهور وهو أن وزارة العمل سوف تكون الجهة المنفذة للقرار، وسوف تقوم بتحصيل المبلغ المالى عند صدور أو تجديد رخصة العمل للعمال الوافدين، ومن المؤكد أنه سوف يتم تحصيل مبلغ مالي مقدما كل عام لصندوق التنمية والموارد البشرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

ولقد أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التى يزداد بها عدد العاملين السعوديين عن العاملين الوافدين سوف تلتزم بسداد تلك الزيادة وذلك بناء على قرار صدر عن مجلس الوزراء.