معاريف: إسرائيل سوف تسقط قريباً

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نشرت اليوم صحيفة معاريف الإسرائيلية تصريح صادر عن المحلل العسكري ألون بن دافيد أعلن فيه “إن دولة إسرائيل سوف تسقط قريباً، ويرجع ذلك لأسباب أمنية داخلية بحتة، حيث نجحت تل أبيب في التغلب على المخاطر الأمنية الخارجية”.

وأضاف “إن إسرائيل قد تحقيق إنجازات أمنية على الجبهات في غزة، وسوريا، ولكن الخطر الحقيقي الذي يهدد إسرائيل هو خطر داخلي، وإن أشهر الصيف تنتهي بتحقيق إنجازات أمنية كبيرة على الجبهتين الشمالية والجنوبية”.

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وأكد “إن إسرائيل قد نجحت في العمل على تشويش المجهود الإيراني للتمركز العسكري في الدولة السورية، وقد نجحت في التوصل إلى هدوء بخلاف غزة”.

وأكد ألون بن دافيد “إن المعركة أمام إيران بسوريا لم تنته، حتى الوقت الراهن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حماس بغزة، إلا أن السكان في إسرائيل يشعرون بالأمن على الجبهات لأن السياسات الأمنية الإسرائيلية قد نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في الضفة الغربي، ووقف ظاهرة العمليات الفردية، وتقليص عدد العمليات”.

وأشار إلى إن “إسرائيل قد اقتنعت خلال الفترة الأخيرة من المفاوضات التي تمت أنه يجب أن يكون مع الطرف الأقوى في قطاع غزة وهي حماس، وذلك بعد أن تسببت بإحراق مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بغلاف غزة، وخسائر مالية تقدر بـ 12 مليون دولار وحتى الآن تم التوصل إلى عدة تفاهمات بين الطرفين، حول عودة الهدوء والأمن للمناطق الحدودية والغلاف، مقابل فتح المعابر وإدخال البضائع للقطاع”.

وأكد “إن تلك النجاحات على الصعيد الأمني، لا تحررنا من محاسبة أنفسنا كإسرائيليين، ولا تحررنا من تجاهل التهديد الخطير الذي يوجهنا من الداخل فإلى جانب السياسات الأمنية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، فهي تقود سياسات داخلية تزيد الانقسام والتوتر داخل المجتمع الإسرائيلي”.

وأوضح ” أن هناك العديد من المشاكل التي تسببت بها حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصا نتائج القوانين الجديدة التي سنتها، مثل قانون القومية هذه القوانين تزيد الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، الذي يعاني من عدة تناقضات بالأساس، وتشكل الخطر الأكبر على مصير الدولة من الداخل ولا يوجد بالحكومة شخص قادر على التفكير في تداعيات هذه القوانين، على السكان العرب بالدولة، خصوصا الطائفة الدرزية، وأنا أنصح وزراء الحكومة الحالية، بالعودة لدراسة العبر المستخلصة من تاريخ أوروبا قبل 80 سنة”.

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