الأردن تدعو جامعة الدول العربية لعقد جلسة خاصة من أجل دعم الأونروا

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دعت دولة الأردن جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة إلى وزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة موضوع نقص الدعم المالي الموجه إلى “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا” على هامش فعاليات اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المقرر عقده خلال الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018 في مصر.

وقد أعلن السفير الأردني بالقاهرة ومندوب دولة الأردن الدائم في جامعة الدول العربية “علي العايد” بأن تكون دولة الأردن قد قامت بتوجيه مذكرة بشكل رسمي إلى جامعة الدول العربية بخصوص هذا الشأن، وحتى يتسنى لوزراء الخارجية العرب الوقت الكافي من أجل بحث تداعيات “النقص المالي الحاد” الذي تواجهه وكالة الأونروا في مناطق عملها.

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وأكد علي العايد قائلاً “إن العجز المالي الخطير الذي يواجه وكالة الأونروا يهدد بعدم تقديم الوكالة لخدماتها الإنسانية والتعليمية لأكثر من خمسة مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.

وأشار “إن الجلسة الخاصة تهدف الى التأكيد على أهمية توفير الدعم المالي، والمعنوي، والسياسي للوكالة من أجل ضمان استمرارها في أداء مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيي”.

وأضاف “سوف تواصل الأردن جهدها من أجل حشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأونروا من أجل ضمان الحفاظ على الوكالة، ودورها تبعاً لتكليفها الأممي”، كما أعلن أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني “إن الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة، وحق أكثر من خمسمائة ألف طفل لاجئ من الذهاب إلى المدارس بالإضافة إلى أنه تأكيد على حق اللاجئين في العودة والتعويض تبعاً لقرارات الشرعية الدولية”.

وأشار الوزير الأردني ” حول تبعات قرار الولايات المتحدة وقف التمويل لوكالة الأونروا، إن الأردن تأسف لهذا القرار الذي يفاقم التحديات المالية التي تواجهها الوكالة، والتي تهدد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.

وقد أعلن السفير الفلسطيني بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية دياب اللوح” قائلاً “تم التشاور بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي على أن تتقدم دولة الأردن بطلب من أجل عقد هذا الاجتماع، ومندوبية دول فلسطين بالجامعة دعمت وعززت هذا الطلب لأهمية في مواجهة التداعيات، وخطوة القرار الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بوقف مساهمتها في ميزانية وكالة الأونروا”.

وأعرب دياب اللوح على شكره وتقديره لجامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام على سرعة تحديد موقفة تجاه هذا القرار، وقد الدور الذي تقوم به الدول الصديقة والشقيقة بخصوص استمرار عمل وكالة الأونروا.

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