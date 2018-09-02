شاهد.. لحظة اشتعال طائرة روسية على متنها 166 راكبًا وأفراد الطاقم

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نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية، أمس السبت، الموافق الاول من سبتمبر، مقطع فيديو أظهر لحظة اشتعال النيران في طائرة بوينج 737 ،تابعة لشركة “أوتاير” بعد هبوطها في سوتشي، وعلى متنها 166 راكبا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، في بيان رسمي لها، أن عدد الإصابات في حريق الطائرة بوينج 737 بعد الهبوط في سوتشي، ارتفع إلى 18 شخصا.

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وذكرت وزارة الصحة الروسية في البيان: “بخصوص حادث الطائرة في مطار مدينة سوتشي، نعلن أنه حتى الآن، أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال. وليس هناك قتلى”.

وأضاف البيان، أن وزارة الصحة تقدم للمصابين جميع المساعدات الطبية والنفسية اللازمة.

وكان المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار، أعلن أن ركاب وأفراد طاقم الطائرة، تم إجلاؤهم إلى مسافة آمنة.

وأوضح البيان أن الطائرة كانت تقل على متنها 166 راكبا وأفراد الطاقم، ونفذت عمليات الإجلاء، وقد توجه إلى المكان جميع خدمات الطوارئ. وشاركت في إخماد النار خمس آليات. وتعمل في الموقع مجموعة عمليات الإطفاء والإنقاذ في سوتشي. في الساعة 03.25 تم السيطرة على الحريق على متن الطائرة. وفي الساعة 04:30، جرى إخماد الحريق. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مسافة آمنة.

وذكرت الإدارة الإقليمية للطوارئ: وفقا للبيانات الأولية طلب أربعة أشخاص المساعدة الطبية ولكنهم رفضوا الذهاب إلى المستشفى.

هذا وقد وصلت رسالة إلى مركز التحكم في حالات الأزمات في المديرية العامة لوزارة الطوارئ في إقليم كراسنودار، اليوم السبت، في الساعة 02.59، تفيد بأنه عند هبوط الطائرة في مطار سوتشي الدولي انزلقت عن المدرج وأتلف بالجناح السياج، وبعد ذلك حدث حريق.

وأعلنت شركة الطيران “أوتاير”، في وقت لاحق، أنه كان على متن الطائرة بوينج 737، التي اشتعلت فيها النيران بعد الهبوط في سوتشي، 164 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وليس هناك ضحايا.