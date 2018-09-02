تفاصيل لقاء السيسي بالرئيس الصومالي في بكين

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم باستقبال رئيس الصومال “محمد عبدالله فرماجو” في مقر إقامته في بكين العاصمة الصينية، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصري السفير بسام راضي “بإن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس الصومالي”.

وأكد “على اهتمام جمهورية مصر العربية بعلاقاتها التاريخية مع دولة الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها، وخصوصاً خطر الإرهاب والتطرف”.

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وأعلن “على استعدادات جمهورية مصر العربية من أجل مواصلة تقديم الدعم إلى دول الصومال من أجل بناء وترسيخ مؤسساتها، والعمل على تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع دولة الصومال، وخصوصاً على الأصعدة التجارية والاقتصادية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية”.

وأكد الرئيس الصومالي أيضا على حرص دولته على تطوير أوجه التعاون مع الدولة المصرية على مختلف المستويات، وأشار أن الدولتين تجمعها علاقات تاريخية، وأشاد بدور الدولة المصرية التاريخي في مساندة الدولة الصومالية وما تقدمه من دعم في شتى المجالات.

وقد اعلن السفير بسام راضي “إن المباحثات التي تمت بين الرئيس المصري والرئيس الصومالي تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما قال الرئيس الصومالي بعرض أخر مستجدات الوضع الداخلي في دولته، إلى جانب الخطوات الجاري اتخاذها من أجل استعادة استقرار وأمن الصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها دولته وعلى رأسها خطر الإرهاب.

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