الفئات الوافدة التي تم اعفائها من تأشيرة الـ 4 أعوام وجعلها مجانية

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صرحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن يوجد فئة من المقيمين يمكنهم تجديد بطاقة الإقامة الخاصة بهم (هوية مقيم) 4 أعوام متتالية، دون سداد أي مبلغ مالي لرسوم المرافقين.

الفئات الوافدة التي تم اعفائها من تأشيرة الـ 4 أعوام

يتم دفع مبلغ 500 ريال للعام الواحد، أي نحو 2000 ريال للأعوام الأربع، حيث يتم إعفاء تلك الفئة من رسوم دفع المرافقين، تحت بند “الإقامة الدائمة”، وذلك على حسب نظام الإقامة في موقع الإدارة العامة الجوازات.

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وتم تأكيد هذا الوضع، عندما ورد سؤالا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر التابع للجوازات حيث قالت السائلة “أنا أرملة مواطن فيما يخص للإقامة هل سيكون هناك رسوم يجب على سدادها ام لا؟ وكان الرد من الجوازات كما يلي: “أهلا بك، تستطيعين تجديد هوية إقامة زوجة مواطن 4 أعوام، وسوف تكون تكلفة تجديد الهوية 500 ريال سعودي للعام الواحد. شكرا لتواصلك”.

جدير بالذكر أن المادة 31 من نظام الإقامة تتيح للمعفيين من الرسوم الإضافية للإقامة يتم اعفائهم من دفع رسوم المرافقين كذلك. والمعفون بالإضافة إلى زوجات السعوديين، هم المتعاقدين مع الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية، والذين أتوا للدراسة من الأجانب الملتحقين بمؤسسات تعليمية بالمملكة.