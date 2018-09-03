الخارجية الأمريكية تشيد بتصرف التحالف العربي باليمن في صعدة

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أشادت وزارة الخارجية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بتصرف “التحالف العربي” لدعم الشرعية في دولة اليمن، وذلك من خلال تعهدها بمحاسبة المسؤولين عن “الغارة الجوية” في صعدة والتي وقع ضحيتها مدنيين.

وأكد الوزارة “أن تلك الخطوة تعد الخطوة الأولى الهامة في طريق الشفافية الكاملة، والمحاسبة”، وبحسب ما أعلنته القناة الأمريكية “سكاي نيوز” فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها جميع الأطراف داخل دولة اليمن من أجل الالتزام “بقانون الحرب” للتخفيف من الأذى الذي يعاني منه المدنيين، وكذلك يؤدي إلى تخريب “البنية التحتية في اليمن”.

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قد طالبت الوزارة بإجراء تحقيق شامل يتضمن مساءلة كل من قام بارتكاب جرائم أو انتهاكات، كما دعا بيان الخارجية الأمريكية إلى ضرورة إجراء محادثات بناءة ونوايا صادقة، واعتبر “أنه لا مفر أمام الجميع من العمل من أجل تحقيق حل سياسي شامل، وتجنب إلحاق أي أذى إضافي للمدنيين”.

ويجدر هنا الإشارة على أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن عن قبوله لنتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث الخاصة بارتكاب أخطاء في عملية لقواتها بصعدة، وأكد على ضرورة الالتزام بمعايير “القانون الدولي الإنساني، والعمل على تطبيق قواعد الاشتباك”.

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